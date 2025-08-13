Feerie pe cer. Spectacolul perseidelor a fost dublat de o aliniere perfectă între Venus şi Jupiter. Oameni din toată ţara au admirat ploaia de stele şi culorile intense ale cerului. Pasionaţii de astronomie s-au aşezat din timp cu telescoapele în zonele cele mai întunecate, pentru a nu rata nicio stea căzătoare.

Toată lumea a fost cu ochii aţintiţi spre cer, marţi noapte. Perseidele au ajuns la punctul maxim, iar dârele de lumină lăsate pe cer în urma stelelor căzătoare au fost un adevărat spectacol pentru iubitorii de astronomie.

"Sunt pasionat de foarte mult timp şi de obicei în vacanţele de vară, la ţară, stăteam afară şi număram cateva sute de perseide pe noapte", spune un pasionat de fenomene astronomice.

"Mă pasionează pentru că am senzaţia că nu totul este descoperit în Univers. Am văzut Luna Gold anul trecut şi am văzut şi constelaţia Carul Mare pe cer", spune alt pasionat.

Perseidele numite şi lăcrămiorele cerului sunt meteori care intră în atmosferă cu aproximativ 60 de kilometri pe secundă. Aerul cu care intră în contact le fac să ajungă la o temperatură atât de ridicată încât în cele din urmă se aprind.

"Aceşti meteori sunt de fapt nişte pietricele care se aprind în atmosferă, ard pe de-antregul şi nu cad pe Pământ. Când cad pe Pământ, se numesc meteoriţi, altfel se numesc meteori", potrivit lui Cătălin Beldea, organizator de eveniment pentru pasionaţii de perseide.

În Maramureş, oamenii au căutat cel mai întunecat loc pentru a putea vedea cât mai bine cu ochiul liber ploaia de stele. Iar pe litoral, pasionaţii şi-au pregătit telescoapele încă înainte de apus.

"Prin telescop putem vedea un sistem stelar dublu. Ne uităm la stele care sunt foarte strălucitoare. Ne surprinde şi ne bucură faptul că în România avem oameni interesaţi. Pentru foarte mulţi este prima oară când pun ochiul într-un telescop", susţine Andrei Gusan, preşedintele astROmania.

Ploaia de stele căzătoare a brăzdat cerul şi în alte părţi ale lumii. În Ankara, sute de oameni s-au adunat la Observatorul Astronomic ca să se bucure de fenomen.

În acelaşi timp, a avut loc şi un alt fenomen rar şi spectaculos - o conjuncţie între Venus şi Jupiter, două dintre cele mai luminoase planete din sistemul solar. Cele două corpuri cereşti au părut extrem de aproape unul de celălalt şi s-au putut vedea cu ochiul liber.

