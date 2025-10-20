Antena Meniu Search
Peste 1.000 de oameni, afectaţi de explozia din Rahova. Distrigaz nu poate relua alimentarea cu gaze

Realimentarea cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina din Sectorul 5 al Capitalei nu mai poate fi realizată deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități, a anunțat luni după-amiaza Distrigaz Sud Rețele.

"Lucrările de repunere în funcțiune a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, nu mai pot fi realizate, conform strategiei tehnice aprobate prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2025, deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități. Această măsură este în vigoare până la o dată ce va fi comunicată ulterior de către autoritățile competente", a precizat compania de distribuție.

Autorităţile au extins perimetrul supus cercetărilor

Reprezentanții companiei anunțaseră luni dimineața că Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția imobilelor de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2, strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3, Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2, Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, unde reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

Distrigaz Sud Reţele a anunţat, luni la prânz, că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, pentru peste o mie de clienţi casnici. Sursa citată preciza că la anumite imobile de pe strada Vicina şi de pe Calea Rahovei reluarea alimentării se va face doar după finalizarea cercetărilor în cazul deflagraţiei. După câteva ore, Distrigaz a informat, însă, că nu mai poate realiza lucrările de repunere în funcţiune a reţelei întrucât autorităţile au extins perimetrul supus cercetărilor. Trei persoane au murit și 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

