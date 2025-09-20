Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Pieton lovit de o maşină în Iaşi. Şoferul a intrat apoi într-un gard şi a ricoşat într-un alt autoturism

O femeie de 51 de ani din Iaşi a ajuns la spital, după ce a fost lovită, pe trotuar, de un autoturism care a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de un gard. Ulterior, maşina a fost proiectată în alt autoturism, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 20.09.2025 , 20:05
Pieton lovit de o maşină în Iaşi. Şoferul a intrat apoi într-un gard şi a ricoşat într-un alt autoturism Pieton lovit de o maşină în Iaşi. Şoferul a intrat apoi într-un gard şi a ricoşat într-un alt autoturism - Shutterstock

Din verificările efectuate de poliţişti a rezultat că un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Iaşi, în timp ce conducea un autoturism pe strada Elena Doamna, ar fi pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă şi pătruns pe trotuar, unde s-a lovit de un gard.

"Ulterior, ar fi surprins şi acroşat o femeie, de 51 de ani, care se deplasa pe trotuar", a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

În plus, în urma impactului cu gardul, autoturismul a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de un bărbat de 46 de ani, din comuna Miroslava.

Articolul continuă după reclamă

În urma accidentului, femeia a fost rănită, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Şoferii au fost testaţi alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sofer accident iasi pieton
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!”
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază?
Observator » Evenimente » Pieton lovit de o maşină în Iaşi. Şoferul a intrat apoi într-un gard şi a ricoşat într-un alt autoturism