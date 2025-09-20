Pieton lovit de o maşină în Iaşi. Şoferul a intrat apoi într-un gard şi a ricoşat într-un alt autoturism
O femeie de 51 de ani din Iaşi a ajuns la spital, după ce a fost lovită, pe trotuar, de un autoturism care a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de un gard. Ulterior, maşina a fost proiectată în alt autoturism, potrivit News.ro.
Din verificările efectuate de poliţişti a rezultat că un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Iaşi, în timp ce conducea un autoturism pe strada Elena Doamna, ar fi pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă şi pătruns pe trotuar, unde s-a lovit de un gard.
"Ulterior, ar fi surprins şi acroşat o femeie, de 51 de ani, care se deplasa pe trotuar", a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.
În plus, în urma impactului cu gardul, autoturismul a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de un bărbat de 46 de ani, din comuna Miroslava.
În urma accidentului, femeia a fost rănită, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Şoferii au fost testaţi alcoolscopic, rezultatele fiind negative.
În cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.
