Pieton lovit de o maşină în Iaşi. Şoferul a intrat apoi într-un gard şi a ricoşat într-un alt autoturism

O femeie de 51 de ani din Iaşi a ajuns la spital, după ce a fost lovită, pe trotuar, de un autoturism care a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de un gard. Ulterior, maşina a fost proiectată în alt autoturism, potrivit News.ro.

Din verificările efectuate de poliţişti a rezultat că un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Iaşi, în timp ce conducea un autoturism pe strada Elena Doamna, ar fi pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă şi pătruns pe trotuar, unde s-a lovit de un gard.

"Ulterior, ar fi surprins şi acroşat o femeie, de 51 de ani, care se deplasa pe trotuar", a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

În plus, în urma impactului cu gardul, autoturismul a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de un bărbat de 46 de ani, din comuna Miroslava.

Articolul continuă după reclamă

În urma accidentului, femeia a fost rănită, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Şoferii au fost testaţi alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰