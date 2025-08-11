Furtunile de săptămâna trecută au făcut ravagii pe litoral. În Saturn, o plajă a fost complet distrusă, după ce valurile mari au format un mal înalt de câţiva metri de intrarea în apă. Turiştii care vor să facă o baie în mare sunt acum nevoiţi să facă escaladări ca la munte.

Reprezentanţii Apelor Române promit că vor interveni chiar în această seară cu un utilaj şi vor nivela nisipul din această zonă pentru fca intrarea în mare să fie din nou lină.

Distrusă de furtună

Valurile puternice care au avut şi doi metri înălţime au muşcat practic din ţărmul de pe plaja Diana din Saturn, până în zona spitalului din Mangalia. Acţiunea valurilor asupra ţărmurilor a creat aceste dune înalte de aproape un metru, pe alocuri, pe care nu mulţi turişti pot să le coboare. Oamenii şi-au pus prosopul pe fâşia rămasă ca să nu fie nevoiţi să le escaladeze.

Vorbim de fenomenul de clifing, care are loc în general în sezonu rece, dar iată că furtunile de zilele trecute au creat probleme în mijlocul sezonului estival. Aşa se face că turiştii şi localnicii sunt nevoiţi să îşi croiască fiecare cum poate drum până la apă. Plaja va fi înnisipată şi ea anul viitor în cadrul proiectului reducerea eroziunii costiere.

