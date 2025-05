Bărbatul din Capitală a fost la un pas de tragedie, după ce s-a trezit dintr-o dată cu pomul pe maşină. Doar o minune a făcut să scape doar cu câteva răni uşoare.

Din cauza ploilor din ultimele zile, pământul de la baza copacului s-a surpat, iar arborele s-a prăbuşit. Zeci de minute, tramvaiele 23 şi 32 au fost blocate, după ce crengile au ajuns pe liniile de contact. Probleme au fost şi pe traseul autobuzului 117.

Alertă de inundaţii pe mai multe râuri din Braşov şi Covasna

Alerte sunt şi în judeţele Brașov şi Covasna, după ce cotele mai multor râuri din zonă au crescut alarmant. Aseară, două curți și trei grădini din municipiul Brașov au fost inundate. "Sunt câteva curţi în incinta digurilor care din precipitaţii s-au adunat, dar monitorizăm şi încercăm cu ajutorul ISU să pompăm în afară toată apa din acestea", a declarat Cătălin Văsii, prefect Brașov.

Iar pe râul Tărlung, cota de atenție a fost depășită la ora 21, în stația de măsurare de la Lunca Mărcușului, din județul Covasna. Și pe râul Ghimbășel a crescut foarte mult debitul.

"În anii trecuţi în această zonă am avut mai multe inundaţii. Toată zona trebuie să o ţinem sub control, o monitorizăm, astfel încât în momentul în care apar cele mai mici probleme să putem să intervenim prompt", a declarat Lucian Marciu, inspector șef ISU Brașov.

Braşovenii, avertizaţi prin RO-Alert

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a fost convocat pe timpul nopții.

Cotele râurilor Ghimbășel, Tărlung și Râul Negru erau în creștere, iar vârful de precipitații este așteptat abia în această dimineață. Braşovenii au fost avertizaţi printr-un mesaj RO-Alert de riscul inundaţiilor. Din cauza fenomenelor meteo extreme, un podeţ din judeţul Covasna s-a prăbuşit. În alertă au fost şi pompierii prahoveni, care au fost nevoiţi să intervină în satul Trenu. Doi bătrâni au scăpat ca prin urechile acului, după ce casa în care locuiau a fost grav avariată de alunecările de teren. Iar în Ploieşti, Poaina Câmpina, Slănic şi Plopeni, autorităţile au degajat copacii căzuţi şi au evacuat apa din subsoluri şi de pe străzi. În judeţul Vaslui, în a treia zi de ploi torenţiale, pompierii au fost în alertă. Şi mai multe localităţi din Bacău sunt sub ape. Zeci de gospodării au fost inundate, iar apa a atins un metru înălţime. Mai multe familii au fost evacuate preventiv.

La Pechea şi Slobozia Conachi, localnicii se tem că viiturile ar putea lovi din nou în miez de noapte

Este alertă în Galaţi la Pechea şi Slobozia Conachi, localităţi lovite toamna trecută de cele mai puternice inundaţii din ultimii 11 ani. Şapte oameni au murit atunci. Localnicii se tem că viiturile ar putea lovi din nou în miez de noapte şi sunt gata să şi abandoneze casele.

"Am pregătit cheile, dormim cu cheile în mână, am zis că ferească dumnezeu, containerul nu l-o lua. E de strigat la cer, dar cu natura nu poţi să te pui" / "Păi sigur că imi e teamă, atâta a fost apa în casă, tot ne-a luat, cu nimic nu am mai rămas. Am luat totul de la zero şi acum să o luăm iar?!".

Autorităţile au mobilizat în zonă pompieri din trei judeţe. Echipaje de pompieri din Alba, Covasna şi Sibiu au ajuns deja la Galaţi. Sunt la staţia de pompieri din Pechea şi sunt pregătite să intervină în cazul în care situaţia o impune. Cu toate astea autorităţile locale şi oamenii din zonă se plâng că nu s-a schimbat nimic după tragedia de anul trecut. "Nu s-a făcut absolut nimic pentru cetăţeni. Măcar decomaltarea la poduri. Ferească Dumenzeu dacă vine altă apă, oamenii ăştia sunt nenorociţi", a declarat Emil Dragomir, primarul localităţii Slobozia Conachi. Într-un răspuns pentru Observator, reprezentantii Apelor Române spun că au lucrat în zonele unde erau urgenţe.

În Suceava, de tema inundaţiile autorităţile au început în ultima clipă decolmatarea unui pârău. Din cauza ploilor puternice, un arbore a căzut pe o stradă aglomerată. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Pe Transalpina a nins ca în plină iarnă

Dacă în toată ţara a plouat, pe Transalpina a nins ca în plină iarnă.

Avertizările cod portocaliu şi galben de ploi abundente expiră în această dimineaţă.

"Ploile vor continua în fiecare zi a acestei săptămâni, vor traversa mare parte din ţară. Pe alocuri, cantităţile de apă vor fi foarte mari, aşa că în continuare va fi risc ridicat de inundaţii pe majoritateta râurilor de pe teritoriul României", spune Simona Căpşună, meteorolog Observator.

Săptămâna viitoare, vremea trece în cealaltă extremă.

Temperaturile vor depăşi 30 de grade Celsius în aproape toată ţara.

Cod roşu de inundaţii pe râuri din Harghita, Braşov şi Covasna. Zeci de persoane, evacuate preventiv

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod Roşu de inundaţii valabilă până marţi, la prânz, pentru bazine hidrografice din judeţele Harghita, Braşov şi Covasna.. De altfel, încă din timpul nopţii, zecei de persoane din judeţul Covasna au fost evacuate preventiv ca urmare a deciziei Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. ”Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare de Cod Roşu valabilă astăzi, 27 mai, între orele 07:05 – 12:00, ca urmare a cantităţilor semnificative de precipitaţii din ultimele ore, a prognozelor meteorologice actuale, precum şi a efectelor de propagare a apelor”, transmite INHGA.

Fenomenele hidrologice periculoase vizează bazinele hidrografice Baraolt şi Cormoş - afluenţi ai râului Olt - situate în judeţele Harghita şi Covasna, unde se pot produce în continuare scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe precum inundaţii locale şi creşteri periculoase ale nivelurilor apelor, ce pot depăşi cotele de pericol.

De asemenea, sub incidenţa aceluiaşi cod se află şi râurile din bazinul hidrografic Târlung, afluent al râului Râul Negru, în judeţele Braşov şi Covasna, care este valabil în intervalul 27.05.2025 ora 02:30 – 27.05.2025 ora 12:00. Codul Roşu hidrologic reprezintă cel mai înalt nivel de avertizare şi semnalează existenţa unui risc iminent de producere a unor inundaţii majore, cu impact semnificativ asupra vieţii, bunurilor şi infrastructurii.

”În acest context, este esenţial ca populaţia să manifeste prudenţă maximă şi să evite deplasările în zonele afectate sau în apropierea cursurilor de apă, întrucât traversarea acestora – fie pe jos, fie cu autovehicule – poate pune viaţa în pericol. Totodată, se impune informarea permanentă din surse oficiale şi colaborarea cu autorităţile locale pentru a permite intervenţia rapidă şi eficientă în caz de nevoie. Respectarea acestor măsuri poate face diferenţa între siguranţă şi expunerea la riscuri majore”, subliniază INHGA.

Conform anunţului făcut în cursul nopţii de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, ca urmare a avertizării hidrologice COD ROŞU emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru data de 27.05.2025, în judeţul Covasna au fost dispuse măsuri de evacuare preventivă şi intervenţie operativă în mai multe localităţi:

- Localitatea Lunca Mărcuşului – Comuna Dobârlău

În baza hotărârii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Dobârlău, s-a dispus evacuarea preventivă a aproximativ 90 de persoane din 45 de locuinţe, ca măsură de siguranţă. Persoanele evacuate au fost relocate în sala de sport din satul Dobârlău .

Forţe implicate: 10 cadre ISU cu 2 autospeciale de stingere, 1 autospecială de primă intervenţie şi comanda şi 1 barcă, în cooperare cu autorităţile locale.

- Localitatea Băcel – Comuna Chichiş

În urma aceleiaşi avertizări hidrologice, CLSU Chichiş a decis evacuarea preventivă a 30 de case, fiind vizate aproximativ 50 de persoane. O parte dintre acestea au fost relocate în sala de sport din localitatea Dobârlău, iar celelalte au fost găzduite de rude. Forţe implicate: 28 de cadre ISU, cu 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de prima intervenţie şi comandă, 2 microbuze, 1 ATPVM, 1 autocamion şi 1 motopompă. Se acţionează pentru evacuarea apei din canalul colector în albia pârâului Târlung.

