Într-o clădire cu pereți scorojiți, igrasie și risc seismic, sute de pacienți vin zilnic să se trateze. Vorbim despre Policlinica Titan, una dintre cele mai mari din București, care așteaptă de ani de zile să fie reabilitată. Deși instanța a decis că Primăria Capitalei trebuie să o consolideze, n-a fost niciodată prioritară în buget. Clădirea găzduieşte 30 de medici din mai multe specialităţi, la care ajung zilnic aproape 500 de pacienţi.

"Suntem în Policlinica Titan, în anul 2025, dar pereții spun altceva. Sute de pacienţi vin la consultaţii în fiecare zi doar că igrasia a ajuns până la etajul 4" a relatat situaţia de la faţa locului reporterul Observator Marko Pavlovici.

La geamuri sunt crăpături, zugrăveala e scorojită, iar igrasia a pătruns până în saloane.

"E policlinica veche. Sperăm să nu ne prindă vreun cutremur pe aici. Ar trebui să mute policlinica sau să o bage în reabilitare" şi-a dat cineva cu părerea.

Lifturile din policlinică funcționează după un program fragmentat, cu pauze dese. Coborârea de la etajul 3 până la parter poate dura chiar și 15 minute.

"Nu funcţionează niciun lift. Am urcat până la etajul 4 pe scară, am coborât înapoi. Foarte rău. […] Medicii la fel. Am stat la stomatolog până acum şi nici nu a mai venit" şi-a mai povestit cineva experienţa.

În cazul în care un pacient ar avea nevoie de o targă, transportul ar deveni pur şi simplu imposibil. În plus, toaletele sunt focar de infecţii.

Policlinică cu risc seismic, rămasă neconsolidată din lipsă de fonduri

În 2023, instanța a obligat Primăria Capitalei să consolideze policlinica. Motivul: clădirea are risc seismic. Dar lucrările încă nu au început, pentru că nu s-au găsit bani.

"La Titan și celelalte, trebuia să luăm în calcul dacă le dăm sectoarelor sau rămân la Primăria Capitalei să fie consolidate. AMCCRS este instituția care consolidează, să facem noi aceste consolidări ar fi mult mai simplu și mult mai benefic pentru toată lumea. Au fost discuții cu Ministerul Dezvoltării pentru a vedea de unde putem lua finanţările" a explicat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Anul viitor se împlinesc 30 de ani de când Policlinica Titan a fost încadrată în lista clădirilor cu bulină roşie. La nivel naţional mai sunt aproximativ 80 de astfel de policlinici. Iar multe dintre ele nici măcar nu îndeplinesc standardele unei clădiri destinate pacienţilor, adică nu au lift funcţional sau rampă pentru persoanele cu dizabilităţi. Ministerul Sănătăţii a anunţat că măreşte finanţarea pentru medicii din policlinici, pentru a degreva spitalele de numărul mare de prezentări.

