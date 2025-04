"Am observat un om. Am sunat direct la 112. Au mai oprit vreo 2 maşini. Ne-am luat inima în dinţi. Am zis "Hai să mergem să vedem ce este acolo exact". Poate trăieşte, poate putem să facem ceva", povestește unul dintre martori.

Când s-au apropiat, şi-au dat seama că totul este o înscenare macabră.

Distracţia bizară a unui grup de şase tineri

Vezi și

"Manechin pus la mişto în mijlocul străzii. Ne-am speriat. Am oprit toate maşinile aici. Vopsea, sânge cum ar veni. Ce e asta? Vopsea de ouă!", povește unul dintre martori.

A fost distracţia bizară a unui grup de şase tineri, au descoperit autorităţile.

"Ei au luat-o în spirit de joacă. Din joaca lor se putea întâmpla o catastrofă foarte mare", spune Marian Ignat, viceprimar Muntenii de Sus.

"Bine că am fost noi acolo şi am reuşit să îl dăm manechinul deoparte că se putea întâmpla o tragedie. Putea să vină orice maşină de pe contrasens să tragă stânga dreapta de volan când vedea cadavrul pe jos. Putea să moară cineva, Doamne fereşte, din cauza lor", povestește un martor.

Gluma este cu atât mai cinică cu cât România este în topul statelor UE cu cele mai multe accidente mortale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpărături de Paște: în magazine sau online? Magazine Online

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰