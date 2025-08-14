Un deţinut care a reuşit să fugă din ambulanţa care îl ducea la penitenciarul Jilava a pus poliţia pe jar timp de aproape 8 ore. Individul în vârstă de 58 de ani, arestat pentru conducere sub influența alcoolului, a sărit din mers pe geamul maşinii, pe centura oraşului Bacău şi s-a făcut nevăzut. Nimic nu s-ar fi întâmplat, însă, dacă agentul din escortă ar fi stat în spate, lângă deţinut, aşa cum este procedura.

Bărbatul a fost prins, după ce a fost căutat timp de ore bune de zeci de forțe de ordine. Vorbim despre polițiști, jandarmi, dar și câini de urmă și inclusiv un aparat de termoviziune. A fost găsit pe un câmp, în apropierea șoselei de pe care a reușit să fugă în momentul respectiv.

Este vorba despre un incident care acum are mai multe anchete deschise, tocmai pentru a vedea cum s-a putut întâmpla așa ceva. Se pare că bărbatul ar fi reușit să evadeze de două ori, spun surse judiciare, în aceeași zi, iar la ultima tentativă chiar ar fi reușit să îi convingă pe agenții care îl însoțeau, cei de la Penitenciarul din Botoșani, să îi dea jos cătușele pe motiv că îl strâng.

Aceștia îl însoțeau până la Penitenciarul Jilava, de la Botoșani, într-o ambulanță, și, la un moment dat, pe șoseaua de centură din Bacău, când se mergea cu viteză redusă din cauza unei coloane care se formase acolo din cauza aglomerației, ar fi reușit să profite de neatenția celor doi agenți și să fugă pe geamul autospecialei respective, de tip ambulanță.

Se pare că cel care trebuia să stea lângă el ar fi stat în față la momentul cu pricina, iar când a plecat să îl prindă, s-a împiedicat și atunci și-ar fi rupt o mână, și astfel s-ar fi întârziat și mai mult aceste căutări. S-a deschis și o anchetă internă pentru a vedea cu exactitate care au fost greșelile și ce măsuri pot fi luate și împotriva cui.

Bărbatul de 58 de ani a fost prins în jurul orei 1 noaptea trecută și dus înapoi în penitenciar. El era arestat preventiv pentru că ar fi condus un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și altor substanțe.

