Este anchetă in poliţia din Iaşi. Un mascat de la acţiuni speciale este acuzat de partenera sa că ar fi sechestrat-o, i-a luat telefonul şi a lovit-o până când a leşinat. Poliţistul se apără şi spune că, de fapt, lucrurile stau fix invers. Femeia ar fi fost cea care a pornit conflictul, iar el doar s-a apărat.

Cearta între cei doi parteneri, femeia de 35 de ani şi poliţistul de la Acţiuni Speciale, a început sâmbătă seara. Tânăra era plecată la fratele ei când a început să primească mesaje de la agent în care era acuzată că se distrează într-un club. Când s-a întors acasă a început scandalul. "M-a apucat de păr, eu nu mai am păr, sunt scalpată. M-a prins de cap şi cum mă ţinea aşa de păr a început să îmi dea cu capul în nas. A început să îmi curgă sânge pe nas şi apoi m-a lovit aici şi atunci am căzut. Mi-am pierdut cunoştinţa pur şi simplu. Nu am văzut pic de umanitate in ochii lui. Parcă îi făcea plăcere să dea în mine", a declarat femeia.

Femeia spune că poliţiştul i-a smuls telefonul şi a blocat-o în locuinţă

Femeia spune că poliţiştul i-a smuls telefonul şi a blocat-o în locuinţă. "Mă târam, încercam să ies de acolo, din casă, mă trăgea înapoi. Am început să ţip şi i-am spus te rog sa imi dai telefonul că vreau să sun la politie. Am început eu să mă apăr cu unghiile, dar nu am avut nicio şansă", a declarat femeia. Nu ar fi prima dată când e călcată în picioare de partener. "El deţine două pistoale şi mi-a spus că dacă vreodată mă prinde că îl înşel, că vorbeşte cu altcineva, mă împuşcă. Îmi este frică!", a declarat femeia. Iar în spatele geloziei ar fi de fapt alt motiv. "El şi-a anunţat familia şi pe toată lumea şi eu de ce nu mi-am anunţat familia că ne căsătorim. Că nu vreau, de ce nu vreau, că am pe altul", a declarat femeia.

Poliţiştul are altă variantă. Chiar el a sunat la 112 să anunţe încăierarea. "A început să sară la bătaie, m-a zgâriat pe faţă, mi-a băgat degetele în ochi, m-a lovit cu picioarele. Nu, nu am lovit-o. Doar am încercat să o opresc, să ţin, să o opresc, că parcă era posedată. Sincer, la cât s-a zbătut, la ce a fost aici... Ea cu gura ei mi-a spus că atunci când bea vodka se transformă", a declarat bărbatul. "Aproape a snopit-o cu bătaia, să nu spun că puteam vorbit şi de o altă încadrare juridică pentru că în momentul aplicării loviturilor aceasta a leşinat, a fost lipsită d elibertate, i-a fost luat telefonul mobil. În trecut au mai fost asemenea incidente, dar clientei mele i-a fost frică raportat la statutul acesteia", a declarat Codrin Stupariu, avocata tinerei.

Colegii poliţistului îi cercetează acum comportamentul. "La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi prin biroul control intern se efectuează verificări urmând a fi luate măsuri legale", a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași. Poliţia a deschis doar penal pentru violenţă în familie şi lipsire de libertate.

