Poluare majoră în București: Miros groaznic de fum după incendiul din Dragonul Roşu. Cele mai afectate zone

Poluare semnificativă a aerului în București în această dimineaţă, după incendiul de la Complexul Dragonul Roșu. Locuitorii din sectoarele 3 și 4 s-au plâns la primele ore ale dimineții de un miros groaznic de fum și ars. Potrivit Airly, platforma de monitorizare a calității aerului, se indică un nivel ridicat de poluare în special în estul și sud-estul Capitalei, sectoarele 2, 3 și 4. În timp ce AerLive.ro indică un nivel peste valorile normale al particulelor PM10 - 93 µg/m³ și PM2.5 - 85 µg/m³.

Poluare majoră a aerului în București, după incendiul izbucnit marți noapte la Complexul Dragonul Roşu din Ilfov. Un nor dens de fum a acoperit sectorul 3 din Capitală și s-a extins până în sectorul 4.

Zona de est a Capitalei este toată învăluită într-o pâclă de fum. Locuitorii se plâng de un miros îngrozitor de ars, iar aerul a devenit irespirabil în mai multe cartiere. Platforma aerlive.ro, care monitorizează calitatea aerului în București, indică zone cu indice general 6 (violet), cel mai ridicat nivel de poluare, periculos pentru sănătate.

Concentrațiile măsurate sunt de PM10 - 93 µg/m³ și PM2.5 - 85 µg/m³, mult peste valorile normale, care ar trebui să fie sub 50 µg/m³, respectiv sub 25 µg/m³. Asta înseamnă o poluare severă cu particule fine, care pot pătrunde adânc în plămâni și în sistemul circulator.