Poluare majoră în București: Miros groaznic de fum după incendiul din Dragonul Roşu. Cele mai afectate zone
Poluare semnificativă a aerului în București în această dimineaţă, după incendiul de la Complexul Dragonul Roșu. Locuitorii din sectoarele 3 și 4 s-au plâns la primele ore ale dimineții de un miros groaznic de fum și ars. Potrivit Airly, platforma de monitorizare a calității aerului, se indică un nivel ridicat de poluare în special în estul și sud-estul Capitalei, sectoarele 2, 3 și 4. În timp ce AerLive.ro indică un nivel peste valorile normale al particulelor PM10 - 93 µg/m³ și PM2.5 - 85 µg/m³.
Poluare majoră a aerului în București, după incendiul izbucnit marți noapte la Complexul Dragonul Roşu din Ilfov. Un nor dens de fum a acoperit sectorul 3 din Capitală și s-a extins până în sectorul 4.
Zona de est a Capitalei este toată învăluită într-o pâclă de fum. Locuitorii se plâng de un miros îngrozitor de ars, iar aerul a devenit irespirabil în mai multe cartiere. Platforma aerlive.ro, care monitorizează calitatea aerului în București, indică zone cu indice general 6 (violet), cel mai ridicat nivel de poluare, periculos pentru sănătate.
Concentrațiile măsurate sunt de PM10 - 93 µg/m³ și PM2.5 - 85 µg/m³, mult peste valorile normale, care ar trebui să fie sub 50 µg/m³, respectiv sub 25 µg/m³. Asta înseamnă o poluare severă cu particule fine, care pot pătrunde adânc în plămâni și în sistemul circulator.
Cei din zonă s-au plâns pe rețelele sociale. "E ceva îngrozitor în sectorul 3. Zici că efectiv e ceață," a povestit un locuitor. "M-am trezit cu un miros greu de fum în casă. Bănuiesc că este la fel în tot sectorul… poate chiar în tot Bucureștiul! Se pare că au luat foc depozite la Dragonul Roșu. Cred că e recomandat să stăm în casă, cu geamurile închise!", a comentat o tânără care locuiește în sectorul 3. "Arde undeva? Mult fum în Vitan!", a întrebat un alt bucureștean din zonă pe un grup de Facebook.
Un incendiu de proporții a izbucnit azi-noapte la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de peste 2.000 de metri pătrați, iar structura metalică a halei s-a prăbușit. A fost emis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din cauza fumului. Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de 6 ore, însă incendiul a putut fi ținut sub control abia spre dimineață.
