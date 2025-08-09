Antena Meniu Search
Înarmaţi cu ambiție, curaj şi determinare. Aşa s-au prezentat cei 150 de pompieri civili, la Drobeta-Turnu Severin pentru marea etapă națională a competiției dedicate lor. Şi cum confruntarea a fost una pe muchie de cuțit, fiecare secundă a contat şi a reprezentat o șansă spre victorie. La final însă, doar cei mai buni dintre ei au urcat pe podium.

de Redactia Observator

la 09.08.2025 , 09:15

După patru decenii de așteptare, stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin a redevenit arena marilor provocări, la etapa naţională a concursurilor serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. 13 echipe venite din toate colțurile țării s-au aliniat la start, pregătite să își depășească limitele și să transforme fiecare probă într-o demonstrație de forță, viteză și curaj.

"Pentru noi a fost o experiență minunată, pentru întreaga echipă. Emoţiile sunt la cote ridicate", a declarat Irinel Rad, şef SVSU Bistriţa.

Trei zile a durat întreaga competiţie, iar pompierii civili au fost nevoiţi să treacă prin trei probe de foc. Însă, ultima a fost şi cea care le-a dat de furcă concurenţilor. "Pista cu obstacole pe o sută de metri, ştafeta patru ori o sută de metri şi dispozitivul de intervenţie la motopompă", arată Petrişor Gherghinescu, șef SPIRC ISU Mehedinți.

Şi cum luptă a fost umăr la umăr, la final, doar cei mai rapizi, mai rezistenți și determinați au reușit să urce pe podium. "Este cea mai mare performanţă a lor în toţi anii. Este o premieră. Anul trecut au fost pe locul trei, acum, sunt campioni", spune Vasile Alexandru Ardelean, primar comuna Recea. "Foarte multă muncă. A fost foarte greu. Am avut şi emoţii, dar e bine că am prins şi locul trei", a declarat Laurenţiu Brezoi, SVSU Bâcleș.

Această competiție este o sărbătoare a curajului și a solidarității. În spatele uniformelor de pompieri, stau oameni care aleg, din proprie iniţiativă, să-şi rişte viaţa pentru a salva alte persoane.

