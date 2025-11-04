Şoferul autobuzului care a fost implicat, marţi, într-un accident în Bucureşti, str. Braşov intersecţie cu Drumul Taberei, a oferit explicaţii privitor la desfăşurarea evenimentelor. Acesta a subliniat faptul că a trecut pe verde şi că vatmanul nu avea cum să nu observe autobuzul.

"Ce să se întâmple? Am plecat din staţie, semaforul urma să se schimbe, dar eu am trecut pe verde, timp în care l-am văzut pe-ăsta cu tramvaiul că tocmai a plecat pe două roţi. Am apucat să trec trei sferturi, după cum se vede, şi m-a lovit la uşa trei, deci nu a văzut trei sferturi de autobuz şi a intrat în mine. Probabil că, fiind şi ud pe jos, a patinat, s-a dus, din inerţie a intrat în mine. Avea timp să mă vadă, pentru că nu e unghi mort acolo, vedea că plec din staţie. Dar am trecut pe verde, o să se vadă pe camere" a relatat soferul STB.

Reporter: Sunt victime?

Şofer: Sunt, dar nu aş putea să spun câte, cred că trei, patru. Vreo doi au plecat pe picioarele lor.

Reporter: Erau răniţi de la geam, de la cioburi?

Şofer: Nu, cred că în urma şocului. Geamurile astea sunt foarte subţiri. […] V-am spus, l-am văzut, a plecat destul de tare din staţie. Probabil că şi el simţea că urmează să se schimbe semaforul şi să plece el direct. Aşa sunt ei, au prioritate pe linia de tramvai [...].

Un accident rutier s-a produs, marți, între un tramvai și un autobuz STB, pe strada Brașov, la intersecția cu Drumul Taberei, a anunţat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF). Șapte victime ale accidentului produs au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

