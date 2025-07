Sunt oameni cărora li se schimbă viaţa într-un minut. Nimic din ce ştiau până atunci nu mai e la fel şi trebuie să înveţe să o ia de la capăt, într-un cu totul alt mod decât trăiseră. Este şi povestea Ioanei Lazăr, o femeie de 43 de ani din Ilfov care a luat-o de la zero, dar într-un cărucior cu rotile. Un accident avut în urmă cu trei ani i-a schimbat nu doar corpul, ci şi modul în care vede viaţa. Din fericire, are în continuare zâmbetul pe buze și acum luptă pentru dorinţele celor ca ea. Ioana vrea ca tot mai mulți oameni aflați în scaun cu rotile să se poată bucura de câteva zile la mare fără a ajunge pe plajă și în apă purtați în brațe. Pentru că Ioana noastră este una din cele nouă sute de mii de persoane cu diferite dizabilități din România care are nevoie să o vedem și să o respectăm.

Ioana se îndrepta spre şcoală pentru a-şi lua copilul, ca în oricare altă zi normală din viaţa ei. Destinul avea însă alt plan. Fără să aibă vreo vină, femeia a fost lovită în plin pe trecerea de pietoni de un șofer vitezoman care nu a oprit să-i acorde prioritate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Am fost dusă la spital și acolo s-a constatat că am mai multe traumatisme, că am avut coloana fracturată și măduva secționată complet, bazinul fracturat, şoldurile fracturate, ambele gambe la picior, coastele. Am avut plămânii perforați și un traumatism abdominal. Am fost imobilizată la pat cam 5 luni din cauza fracturilor pe care le-am avut", spune Ioana Lazăr.

Vezi și

După ce a devenit conştientă şi a ieşit din şoc, medicii au venit cu vestea.

"Nu mi s-au mai dat șanse de supraviețuire, dar s-a întâmplat o minune și am depășit momentele acelea critice. Medicii mi-au spus exact situația în care mă aflam și că mai mult decât de a mă pune într-un scaun rulant nu se poate", mărturiseşte Ioana Lazăr.

Aşa că a luat puţinul primit şi a luptat din nou pentru autonomie. Atât cât se putea. "Nu ştiu de unde am avut forţa asta, dar motivaţia mea a fost familia. Când am aflat ce s-a întâmplat şi cum au reacţionat cei de acasă, m-a durut foarte tare. Şi îmi era milă de ei, nu de mine. Am zis că eu trebuie să fiu aşa cum eram eu, pozitivă, să le zâmbesc, pur şi simplu să fiu eu", afirmă Ioana Lazăr. Ea și-a găsit forţa în familie şi şi-a dat seama că trebuie să lupte pentru a le fi alături. Andrei şi Maria se bucură acum că mama e mai mult cu ei: "Stă tot timpul acasă, ne face mâncare, toate poftele, ne iubeşte...". "După atât timp în scaun rulant, am ajuns la concluzia că viaţa nu se termină când ajungi într-un scaun rulant şi poate continua", spune Ioana Lazăr.

România, o ţară nu tocmai prietenoasă cu persoanele cu dizabilităţi: "Mă simt neputincioasă"

Dar cu toată determinarea de care ar putea fi în stare Ioana, tot nu se poate descurca singură. Iar România nu este tocmai o țară prietenoasă cu persoanele cu dizabilităţi. "Copiii vor, mă întreabă mereu unde mergem, ce facem, dar le-am spus că "Mă întrebaţi pe mine de parcă aş putea pleca eu cu voi". Când am fost la mare, nu am avut condiţiile necesare să ajung pe plajă. Şi, chiar dacă am avut însoţitor, tot m-au ajutat încă două persoane, m-au ridicat cu căruciorul până la şezlong", spune Ioana Lazăr. "Când aude de vacanţă, cel mai mult o doare pe Ioana dezamăgirea copiilor. Cei mici îşi doresc să meargă la mare, dar vor şi s-o aibă pe mama lor alături de ei. "Mă simt neputincioasă şi le explic, mai ales acum când sunt în vacanţă, se plictisesc să stea în casă o zi întreagă. Nu ştiu, cred că ar trebui să fie ceva pe plajă accesibil pentru un scaun. Scaunul rulant nu merge pe nisip. De intrat în mare, nu am intrat. Mi-a fost frică", afirmă Ioana Lazăr. A vrut în schimb să meargă la piscină, dar nici acolo accesul nu a fost mai bun. "Ne mai dorim să plecăm în vacanţă, vor copiii la mare, dar nu ştim unde să mergem să fie accesibil şi pentru... pentru mine", mărturiseşte Ioana Lazăr.

Visul Ioanei este și al altor mii de oameni dependenți de scaunele cu rotile. Unii care au ajuns pe litoral dar nu și în mare, unii care n-au văzut niciodată marea. Spre deosebire de Grecia sau Spania, de exemplu, în România accesibilizarea plajelor este destul de la început. Dar, lucrurile încep să se schimbe și așa, Ioana și cei asemenea ei vor putea petrece o vacanță fără temeri.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Odată cu suspendarea Rabla, ce alegi să cumperi: mașină nouă sau second-hand? Nouă Second-hand Încă nu m-am decis

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰