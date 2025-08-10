Trabantul este mai valoros acum decât a fost la vremea lui. Mai ales dacă ştii să-l îngrijeşti. Peste 60 de mari iubitori ai acestei maşini şi-au adus comorile la întâlnirea anuală din Covasna. Există şi un Trabant vedetă al acestei întâlniri, unul pe două roţi.

Întâlnirea anuală a pasionaţilor de Trabant s-a desfăşurat la Valea Zânelor, în Covasna. Ediţia de anul acesta este cea de-a 16-a.

Evenimentul a reunit proprietari de Trabant din toate colţurile României. Aceştia au organizat inclusiv o paradă prin centrul staţiunii Covasna.

A fost prezent un Trabant de armată, unul decapotabil, altul combi, în care chiar se poate chiar dormi. Multe dintre modele au venit pe propriile roţi la eveniment, semn că sunt perfect funcţionale.

Vehiculul vedetă a întâlnirii trabantiștilor din România este o bicicletă construită din patru aripi de Trabant, două de faţă şi două de spate. Trabantul bicicletă are inclusiv o bucată din bara faţă, un far şi un semnalizator. Proprietarii au construit-o special pentru această ediţie a întâlnirii anuale a pasionaţilor de Trabant.

Trabantul este o maşină produsă începând cu anul 1957 în fosta Germanie Democrată.

