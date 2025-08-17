Preparat după o rețetă veche de sute de ani, vedeta unui festival din Hunedoara. Cum se pregătește

În Ţinutul Pădurenilor, plăcintele au propriul festival. Mii de turişti au făcut o oprire în acest weekend în Poiana Răchițelii, unde s-au bucurat de preparatul vechi de sute de ani, dar şi de frumuseţea locului.

Îmbrăcaţi în veşminte populare, pădurenii au pornit pe cărările satului pentru a-i întâmpina pe turişti. În tot acest timp, gospodinele iscusite pregăteau faimoasa plăcintă, care a cucerit deja generaţii întregi.

"Brânză sărată, brânză dulce, varză, măr. La noi se zice scrob, la umplutura asta care se bagă înăuntru. Și se prăjeşte şi ăsta-i rezultatul. Plăcintele pădureneşti sunt din moşi strămoşi, aşa ne-am pomenit cu ele, moştenim de la bunici", spun gospodinele.

După masa copioasă, vizitatorii au participat la scosul Crucii în ţarină, un obicei vechi de sute de ani. “Se adună ceata de feciori şi mergem la biserică, acolo se sfinţeşte apa, crucea, după care mergem în ţarină”, povestesc tinerii. Festivalul Plăcintelor Pădurenești a ajuns la ediţia a 6-a.

