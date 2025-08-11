Broșteni, orăşelul sucevean distrus de ploi în urmă cu două săptămâni, pare că iese la lumină. Vin vești bune de acolo: o primă casă construită a prins deja contur și este aproape de finalizare. Voluntarii muncesc de zor şi la alte case. Oamenii speră că, ușor-ușor, localitatea va redeveni stațiunea turistică cochetă de la poalele munților.

La două săptămâni după ce apele au măturat totul în cale, localnicii din Broșteni și autoritățile au început să reconstruiască locuințele. TIR-uri cu materiale de construcții au trecut spre Broșteni, iar o primă casă construită a prins deja contur și e aproape de final. Au pus tablă pe casă, termopan, tencuit, vopsit.

Solidaritatea reconstruiește Broșteni, pas cu pas

Voluntarii vor începe de luni să lucreze și la a doua casă. Încet, dar sigur, Broșteni va redeveni stațiunea turistică cochetă de la poalele munților. Și asta datorită valului de solidaritate demonstrată deja, acum localitatea devenind un șantier al umanității.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰