Broșteni, orăşelul sucevean distrus de ploi în urmă cu două săptămâni, pare că iese la lumină. Vin vești bune de acolo: o primă casă construită a prins deja contur și este aproape de finalizare. Voluntarii muncesc de zor şi la alte case. Oamenii speră că, ușor-ușor, localitatea va redeveni stațiunea turistică cochetă de la poalele munților. 

la 11.08.2025 , 14:19

La două săptămâni după ce apele au măturat totul în cale, localnicii din Broșteni și autoritățile au început să reconstruiască locuințele. TIR-uri cu materiale de construcții au trecut spre Broșteni, iar o primă casă construită a prins deja contur și e aproape de final. Au pus tablă pe casă, termopan, tencuit, vopsit.

Solidaritatea reconstruiește Broșteni, pas cu pas

Voluntarii vor începe de luni să lucreze și la a doua casă. Încet, dar sigur, Broșteni va redeveni stațiunea turistică cochetă de la poalele munților. Și asta datorită valului de solidaritate demonstrată deja, acum localitatea devenind un șantier al umanității.

