Una din patru primării nu-şi acoperă nici salariile din venituri proprii, în vreme ce Guvernul vrea reforma administraţiilor locale. Primăriile care strâng datorii riscă să intre în faliment sau insolvenţă, iar ANAF-ul ar urma să le execute silit. Austeritatea nu sperie, însă, toţi edilii: de Sfânta Maria s-au organizat în continuare bâlciuri şi spectacole.

Primăria Giurgiu riscă să fie executată silit de ANAF după ce a acumulat datorii de peste 5 milioane de euro. "Bănuiesc că este o proastă administrare, nu? Per total mie nu prea îmi place", spune o femeie. ANAF a pus sechestru pe sediul primăriei Giurgiu şi pe clădirile şi terenurile care-i aparţin. Primarul susţine că este o procedură legală şi că inistituţia a mai fost executată silit în trecut. Oamenii se tem că nota de plată o să pice tot pe umerii lor prin taxe şi impozite mai mari.

Pe ce a cheltuit 30.000 de euro o comună cu mai puţin de 3.500 de locuitori

"S-au furat bani! S-au dat bani de la Uniunea Europeană să ne modernizăm şi noi. A ieşit o spoială, ăia o să ne ceară banii înapoi. Suntem hoţi cu toţii", spune un bărbat. Acesta este stadiul lucrărilor la Casa Tineretului, un proiect european de aproape 18 milioane de lei. Clădirea ar urma să fie centru pentru tineri si persoane vulnerabile însă din cauza datoriilor pe care primăria le are la ANAF, proiectul riscă să nu fie terminat.

Proiectul prevedea un ponton plutitor însă ceea ce a ieşit este un ponton fixat pe pământ, la o distanţă destul de mare de apă. Primăria este obligată să refacă această constucţie, altfel, riscă să piardă banii europeni. Guvernul e decis să taie masiv din bugetul primăriilor, în condiţiile în care 25% din administraţiile locale nu au venituri suficiente cât să-şi acopere propriile salarii. "O altă măsură importantă este stabilirea unei grile de salarizare unică. În multe localități, grila de salarizare este integral foarte apropiată de salariul viceprimarului. În fapt, Guvernul României asigură finanțarea acestor localităţi cu sume importante", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Austeritatea nu taie cheful de distracţie. În Potlogi, Dâmboviţa, se petrece,dar primarul susţine că nu pe banii publici. "Totul este sponsorizat an de an, nu ne ducem în spectacole extravagante, facem niște spectacole de bun simț", a declarat Viorel Drăghici, primar Potlogi. "Eu cred că avem de unde să mai facem economii. Nu vreau să super oamenii pe mine, dar să mai pot face economii și trebuie să fim foarte atenți cu banii și ca personificii, dar și cu bugetul public", a declarat George Nicula, primar Ciorogârla. "Păi probabil că se va intra în sistemul de învățământ oi romani, pentru că la bugetele toale nu cred că mai vor, se vor mai putea plăti gazele cu rentul în școli", a declarat Bogdan Cristian Călin, primar Ciolpani. În Dărmăneşti, judeţul Argeş, banii se cheltuiesc altfel. Comuna cu mai puţin de 3.500 de locuitori a dat doar în această vară 30.000 de euro pentru a trimite aprope toţi angajaţii la cursuri de formare profesională la mare!

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰