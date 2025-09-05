A fost nevoie de 10 luni pentru ca medicii care erau de gardă în noaptea în care un băiat de 16 ani a murit la spitalul din Târgu Jiu să fie chemaţi la audieri. Andrei s-a stins în aşteptarea operaţiei salvatoare. Chirurgul prezent în spital a refuzat să-l opereze, pe motiv că nu operează copii, iar medicul de gardă nu l-a însoţit cu ambulanţa la Spitalul din Craiova, unde s-a decis într-un final transferul. Iar când a ajuns ambulanţa de la Craiova, la Târgu Jiu era deja prea târziu.

- Ce aţi vrea să le transmiteţi dacă îi vedeţi astăzi?

- De ce? De ce nu a vrut să-l opereze?

Andrei a murit cu zile în Spitalul din Târgu Jiu

Articolul continuă după reclamă

E întrebarea care o macină de zece luni. Din noaptea în care Andrei, fratele ei în vârstă de 16 ani, a murit în secţia de primiri urgenţe a Spitalului din Târgu Jiu. A ajuns acolo cu peritonită şi a murit 6 ore mai târziu. Medicul chirurg a refuzat să-l opereze, pe motiv că-i depăşea competenţa nefiind chirurg pediatru. "Pentru mine a rămas timpul în loc acolo. Nici măcar o explicaţie. Dacă mi-ar fi spus măcar un motiv pentru care nu a vrut să intre în operaţia aia, un singur motiv pentru care nu a vrut să încerce", mărturiseşte sora lui Andrei.

După ore de investigaţii s-a decis transferul copilului la Craiova. Cum ambulanţa de la Târgu Jiu nu avea medic, în loc să plece medicul de gardă din spital cu salvarea s-a decis să se aştepte echipajul din celălalt oraş. Când a ajuns salvarea de acolo era însă prea târziu.

Andrei intrase în stop-cardiorespirator.

Reacţia medicului de gardă din noaptea tragediei

- V-aţi fi dus doamna doctor cu pacientul?

- Da, sigur. M-am oferit să mă duc!

- Te-ai oferit? Cum te-ai oferit doamna doctor? Şi de ce nu aţi plecat?

- Pentru că medicul de la Craiova a spus: "Nu!" Şi să aşteptăm să vină salvarea

- Minţiţi cu neruşinare! Vă pasaţi vina de la unul la altul!

- Am făcut tot ce trebuia şi sunt singura care am făcut tot ce trebuia!

Este reacţia medicului de gardă din noaptea tragediei.

Medicul chirurg a avut o singură postare, pe Facebook. A spus că a procedat corect atunci când a cerut transferul către un specialist pediatru. Medicul, care va fi şi el audiat în dosarul deschis pentru ucidere din culpă, a fost amendat cu 3000 de lei de DSP.

- În abdomenul acut trebuie operaţie!

- Şi ce v-a spus chirurgul? De ce nu a vrut să intervină?

- Asta o să-l întrebaţi pe dânsul.

"Trebuie lămurită situaţia, cât timp a stat în UPU, de ce nu a fost trimis la Craiova, de ce s-a întârziat aşa mult, de ce s-a aşteptat ca copilul să intre în comă", spune Cătălin Crăciunescu, avocatul familiei victimei. După moartea lui Andrei, ministrul Sănătăţii de atunci, Alexandru Rafila a anunţat că vrea să schimbe legislaţia astfel încât chirurgii care nu au specializare pediatrică să poate interveni şi în cazul în care viaţa unui minor este în pericol.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰