Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală

Tânăra de 29 de ani din Bucureşti, care s-a urcat băută la volan şi a ucis un fost jandarm, în vârstă de 54 de ani, a făcut primele declaraţii în faţa poliţiştilor.

Femeia le-a spus poliţiştilor că băuse vin şi whisky înainte de a se urca la volan şi că a crezut că a dat într-o groapă, de fapt, şi nu peste un om. De cealaltă parte, proprietarul maşinii susţine că el dormea când ea i-a luat cheile de la maşină şi a plecat cu ea.

Alcoolemie de 0.66

Polițiștii de la Serviciul Rutier Ilfov au găsit-o pe șoferița de 29 de ani abia de dimineață, la ora 11:30, într-o parcare de pe autostrada A0. Agenții au descoperit că aceasta avea permisul de conducere suspendat, iar când au testat-o cu aparatul alcooltest, au constatat că, la câteva ore de la accident, avea o alcoolemie de 0,66 la mie alcool pur în aerul expirat. Femeia a fost dusă la INML pentru recoltarea de probe biologice, apoi polițiștii au condus-o la Inspectoratul de Poliție Ilfov, pentru audieri.

Tânăra avea permisul suspendat pentru că a fost prinsă de poliţişti conducând tot sub influenţa băuturilor alcoolice. Acum este cercetată pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența băuturilor alcoolice, cu un permis care nu era valabil.

