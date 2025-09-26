Toamna aceasta aduce vești bune din podgoriile românești din judeţul Gorj: producția de struguri aproape s-a triplat față de anul trecut. Iar calitatea strugurilor este pe măsura aşteptărilor. Deși a fost un an secetos, culegătorii spun că fructul a crescut frumos, este extrem de dulce şi mult mai bun decât alte din acest sezon.

Aroma de neegalat a strugurilor din acest an i-a cucerit din prima pe cei care au avut grijă tot anul de viile din comuna Roșia de Amaradia. Culturile au fost pline ochi, iar viticultorii se așteaptă ca vinul obținut anul acesta să fie mai aromat ca niciodată.

"Erau alţi ani în care erau verde şi se observa că nu este coaptă suficient şi era şi vinul ieşea puţin mai acrişor", a declarat un localnic.

"E ceva mai în plus faţă de aul trecut, v-am zis, cu anumite excepţii, anumite zone une au fost mai aride, nu a fost ploaie. Eu sunt tare mulţumit de producţia pe care am obţinut-o anul ăsta în comparaţie cu clima", a spus un alt locanic.

Totuşi, bucuria recoltei vine la pachet cu o problemă serioasă: lipsa forței de muncă. În Târgu Bujor din Galaţi se resimte cel mai tare.

"Efectiv nu mai sunt oameni. Au venit în jur de 40-50 de oameni media pe zi ceea ce face să întârziem culesul anul ăsta. Culesul practic ar fi trebuit să se termine într-o lună de zile, dar cred că o să ne lungim la 2 luni de zile, adică spre sfârşitul lunii octombrie", a declarat Iulian Munteanu, director tehnic al unei staţiuni de cercetare viticolă.

Un muncitor câștigă 800 de lei pentru fiecare tonă de struguri pe care o culege. O cantitate uriaşă, care poate fi strânsă în 2-3 zile. Cum cei dornici de muncă se lasă aşteptaţi, iar riscul ca strugurii să se stafidească pe butuci şi să îşi piardă savoarea este din ce în ce mai mare.

