Trăim pe fugă, iar mesele devin tot mai scurte. În locul micului dejun sau al prânzului, tot mai mulți români aleg un covrig cald, cumpărat pe colț de stradă. O "masă" ieftină, dar care poate ascunde riscuri pentru sănătate.

Graba, programul încărcat, preţurile tot mai mari au transformat covrigul într-o soluție rapidă și ieftină de a astâmpăra foamea.

Tot mai mulți ne incepem ziua cu un covrig luat pe fugă, în locul micului dejun. Simplu, cu susan sau umplut: e rapid, costa doar 2.50 și, mai ales, gasim la tot pasul.

"L-am luat ca mor de foame. Sunt pe repede înainte, chiar nu am timpul necesar să mă duc să mânânc ceva sănătos". "Nu prea e sănătos, dar asta e. E mai simplu să cumperi decât să faci acasă", spun oamenii.

Articolul continuă după reclamă

Pericol pentru sănătate

Unul din şase români spune că mănâncă zilnic cel puţin un covrig. Nutriționiștii atrag atenţia însă că, în cantități mari, acest "prânz din mers" poate face mai mult rău decât bine.

"Pot duce la creşterea colesterolului, pot duce la creşterea glicemiei şi de asemenea la anumite carenţe nutriţionale. Micul dejun trebuie să fie bogat caloric, dar şi bogat nutriţional. Să aibă vitamine, minerale", a declarat Mihaela Iftene, nutriţionist.

Unele produse de patiserie s-au scumpit cu 50 de bani sau un leu, altele au rămas la fel. În topul preferintelor sunt şi pateurile cu brânză.

"De dimineaţă până în ora 12. Undeva la 500, 600 de covirigi pe zi", a declarat Mircea Pamfilea, administrator patiserie.

În alte patiserii, după-amiază se formează cozi.

"Perioada cea mai aglomerata pot să spun că este prânzul. Avem covrigi cu susan, mac sau floarea soarelui", a declarat Mirela Popescu, patiser.

Fiecare român consumă anual, în medie, peste 80 de kilograme de produse de panificație. Anul trecut cifrele de afaceri ale celor mai mari patru simigerii din ţară au fost de 155 de milioane de euro în total.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰