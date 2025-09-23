Val de disponibilizări, în marile industrii. Angajatorii au anunţat concedierea colectivă a 12 mii de angajaţi, de la începutul anului. Iar estimările sunt că 14 mii de oameni îşi vor pierde locul de muncă până la finalul anului. Companiile se plâng că odată cu creşterea preţului la energie, lucrează în pierdere. În pericol sunt şi foştii coloşi ai siderurgiei de la Galaţi şi Hunedoara, unde activitatea a fost oprită. Angajaţii au ieşit, azi, în stradă să ceară salvarea industriei.

- Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"

Sute de angajaţi de la Arcelor Mittal, din Hunedoara, au ieşit azi în stradă, după ce conducerea combinatului siderurgic a anunţat că opreşte definitiv producţia. Toţi cei 477 de angajaţi îşi vor pierde slujbele. Combinatul, cu o istorie de 141 de ani, trăia până acum din fabricarea de profile şi corniere pentru construcţii. Dar după majorarea preţului la energie, conducerea spune că nu mai poate susţine activitatea. Oamenii au intrat cu forţa în sediu. Au cerut conducerii să găsească soluţii pentru a continua producţia. Ori să vândă combinatul altor investitori.

În topul concedierilor colective sunt Bucureşti, Timiş şi Caraş Severin

"Am întrebat: până când va fi conservată fabrica? Nimeni nu ştie nimic. Am cerut în prima discuţie prelungirea şomajului tehnic pe o perioadă de şase luni, gândindu-mă că în perioada de şase luni se va găsi cineva să cumpere. Sau va scădea preţul la energie şi vom porni", a declarat Mircea Bordean, preşedintele Sindicatului "Siderurgistul". În timpul protestului, oamenii au blocat de mai multe ori şoseaua Deva-Hunedoara. Mulţi dintre şoferii rămaşi în coloană erau chiar foşti angajaţi ai combinatului, care s-au solidarizat cu protestatarii. "Suntem un oraş de pensionari, numai. Mai erau câteva sute de oameni... Asta e. Ce putem face noi? Noi suntem cei mai mici", spune un bărbat.

Proteste au fost şi la combinatul Liberty Galaţi, unde angajaţii au aflat că li se prelungeşte şomajul tehnic cu o lună. Oamenii se tem că vor fi puşi pe liber, cât de curând. Combinatul siderurgic este în concordat preventiv din luna martie, ultima etapă înainte de declararea falimentului. De altfel, 2025 se conturează a fi anul concedierilor colective. Angajatorii au anunţat în ultimele 7 luni disponibilizarea a aproape 12.000 de angajaţi. Mai mult decât dublu faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Estimările arată că mai mult de 14.000 de oameni îşi vor pierde slujbele, până la finalul anului.

În topul concedierilor colective sunt Bucureşti, Timiş şi Caraş Severin. Iar cele mai afectate industrii sunt construcţia de automobile şi extracţia de petrol şi gaze.

