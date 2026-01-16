Furt în lumea bogaţilor. Un milionar italian stabilit în România acuză o cunoscută psiholoagă că i-a furat din casă un ceas de 175.000 de euro. Bărbatul a adus şi dovezi clare, imagini surprinde camerele din locuinţă. Femeia de 30 de ani a fost reţinută de poliţişti, dar ceasul rămâne de negăsit. Cazul surprinde cu atât mai mult cu cât tânăra psiholoagă are o carieră de succes. A publicat cărţi şi participă frecvent la diverse evenimente de dezvoltare personală.

Psiholoaga de 30 de ani a ajuns în cătuşe, la poliţie, direct de la un eveniment în care urma să vorbească despre dezvoltare personală şi puterea feminităţii. Este acuzată de un milionar italian că i-a furat un ceas de 175.000 de euro. Suspecta a fost adusă la audieri la Parchetul de Lângă Judecătoria Sectorului 1. În fata anchetatorilor a negat toate acuzatiile. Doar că pledoaria ei n-a ţinut. Polițiștii i-au aratat imagini de pe camerele de supraveghere care surprind momentul furtului.

Ceasul nu a fost găsit la percheziţii

Furtul ar fi avut loc în noaptea de 10 spre 11 ianuarie. Tânăra a fost invitată atunci în casa din Bucureşti a italianului de 41 de ani, un important director la o companie din domeniul energiei. Ceasul ar fi fost sustras când bărbatul nu era atent. Plângerea a venit abia pe 14 ianuarie. "Pentru a putea proba ceva în sensul unei infracţiuni e nevoie de probe. Atât putem menţiona, mai mult nu. Din păcate, această urmărire penală este în desfăşurare", a declarat Şerban Mihnea-Andrei, avocatul psiholoagei.

Ceasul nu a fost găsit la percheziţii. Piesa de lux, un model ediţie limitată Audemars Piguet, este din aur de 18 carate cu ecran de cristal şi inserţii de safire. Păgubitul este stabilit de 16 ani în România. Are un băieţel de 3 ani cu o româncă. Iar recent şi-a refăcut viaţa cu o altă tânără, care urmează să-i dăruiască o fetiţă luna viitoare. Până la acuzaţiile de acum, psiholoaga de 30 de ani afişa imaginea unei femei de succes. A publicat două cărţi şi avea frecvent apariţii publice şi seminarii de dezvoltare personală.

