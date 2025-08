Radu Carp, despre moartea lui Iliescu: Ziua în care ne despărţim de amintirile unui trecut tumultuos

Iubit şi urât deopotrivă Ion Iliescu lasă în urmă multe controverse. Imediat, după anunţul morţii sale, oamenii care l-au admirat au început să sosească. Primul, Cristian Popescu Piedone a venit cu o coroană de trandafiri roşii şi albi şi cu mesajul de sincere condoleanţe.

"Primii paşi către Europa s-au făcut sub mandatul lui, iar siguranţa României, intrarea în NATO i se datorează sub mandatului lui. Restul... nu ne mai interesează. Este un moment în care îţi aduci aminte de trecut. Nu pot să mă dezic de ce am cunoscut, nu pot să nu spun că l-am cunoscut chiar înainte de '89. Nu a existat din 1990, ca de fiecare dată, cel puţin cu o săptămână înainte, de ziua mea de naştere, să nu îmi trimită o felicitare. Că a fost preşedinte, că nu a fost preşedinte, mi-a zis "la mulţi ani!" şi îi mulţumesc pentru asta", a declarat Cristian Popescu Piedone.

Cezar Marin, fostul consilier al lui Vadim Tudor, i-a adus şi el un ultim omagiu fostului preşedinte. "Eu cred că domnul preşedinte Iliescu a fost un vector de stabilitate pentru care, o mare parte dintre noi ar trebui să fim recunoscători", a declarat Cezar Marin, fostul consilier al lui Vadim Tudor.

Articolul continuă după reclamă

Muzicianul Nicolae Voiculeţ a cântat la nai "Deşteaptă-te, române", în semn de respect şi recunoştinţă pentru Ion Iliescu. "Ca să schimb prietenia şi respectul şi sprijinul pe care l-am avut din partea preşedintelui României, Ion Iliescu", a declarat Nicolae Voiculeț, muzician român.

Ionuţ Vulpescu, fost consilier al lui Ion Iliescu, poate şi unul dintre cei mai apropiaţi oameni ai săi, a vorbit despre sentimentele contrare ale românilor faţă de fostul şef de stat. Acesta susţine că oamenii care l-au iubit sunt mai numeroşi faţă de cei care l-au urât, fără să-l cunoască.

"Mulţi oameni s-au rugat pentrul el în ultimele săptămâni. Mulţi l-au urât fără să îl cunoască în mod real, iar Dumnezu l-a încărcat cu ani. Intră în istoria în care era deja din timpul vieţii. Senin, neînvins de boală, de suferinţă şi puternic. Sfârşitul lui pământesc are ceva din sfarşitul lumii. Îndelung aşteptat, dar nedorit nici măcar de cei care l-au urât. Iar cei care l-au iubit, sunt şi mai mulţi şi mai frumoşi. La Ion Iliescu, filmul va rămâne neterminat, pentru că „la revedere“ este la timpul prezent".

Ion Iliescu, un personaj controversat care a marcat profund istoria ţării

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că Ion Iliescu va fi "judecat" de istorie în mod diferit având în vedere perioada dificilă pe care a traversat-o România în timpul mandatelor sale. "Modul în care Ion Iliescu a condus România în 1990 a făcut ca unii să-l considere un politician abil, alţii să îl considere vinovat de tot ce s-a întâmplat, Mineriade, recul al democraţiei. În momentul de faţă, imaginea lui Ion Iliescu nu este nici pe departe pozitivă", a explicat Cristian Pîrvulescu, politolog.

Deşi a fost o personalitate controversată, în ultimul său mandat a ales calea corectă - România a luat calea vestului. "Ion Iliescu, în acest moment, practic intră în istorie şi lasă în urmă o istorie extrem de controversată. A fost un foarte important și mare om politic.

A fost în egală măsură şi o personalitate extrem de controversată care nu a înțeles în 1990 care sunt comandamentele istorice ale timpului său, dar care, mai târziu, foarte neașteptat şi extrem de interesant, a ales calea corectă pentru România, când România chiar se afla într-un fel de blocaj", a declarat Andrei Țăranu, politolog.

Radu Carp, directorul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Politice, a catalogat moartea fostului şef de stat ca fiind ziua în care ne despărţim de amintirile unui trecut tumultuos al României din anii '90. "Ideile sale nu mai pot fonda astăzi un partid politic, pentru că ideile sale aparţin unui trecut destul de învolburat al României, anii '90-2000. O perioadă de care vrem sa ne despărţim astăzi, o perioadă de care nu ne aducem aminte cu plăcere. O perioadă destul de tristă pentru România", spune Radu Carp.

Ion Iliescu, primul preşedinte al României din perioada postcomunistă, rămâne un personaj controversat care a marcat profund istoria ţării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În câte vacanţe aţi mers sau urmează să mergeţi anul acesta? O singură vacanţă Două vacanţe Trei vacanţe Mai mult de patru vacanţe

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰