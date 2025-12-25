Raed Arafat, despre situația generată de ninsori: Nu sunt victime sau cazuri care să nu fi putut fi rezolvate

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că, în urma ninsorilor din ultimele ore, nu au fost înregistrate situaţii grave sau cu impact major la nivel naţional. Intervenţiile autorităţilor s-au desfăşurat, astfel, în parametrii normali.

Potrivit lui Raed Arafat, două drumuri din județul Olt au fost închise parțial, însă circulația nu a fost întreruptă, echipele de deszăpezire acționează pentru menținerea carosabilului practicabil. De asemenea, în județul Teleorman, pe un drum comunal, mai multe autoturisme au avut dificultăți din cauza alunecărilor, situația fiind gestionată de autorități, scrie Mediafax.

În zona București-Ilfov, vântul puternic a provocat căderea a aproximativ 20 de copaci, fără a fi raportate victime sau incidente grave.

Arafat: Nu sunt victime, nu sunt situații deosebite

"Nu sunt victime, nu sunt situații deosebite, nu sunt cazuri care să nu fi putut fi rezolvate sau la care să nu se poată ajunge. Situația este sub control", a precizat la un post de televiziune Raed Arafat, menționând că raportul complet al intervențiilor este centralizat la fiecare 12 ore.

În ceea ce privește capacitatea de intervenție, șeful DSU a subliniat că autoritățile sunt pregătite pentru condiții de iarnă, după ce, anterior, a avut loc o videoconferință cu toate comitetele pentru situații de urgență din zonele aflate sub cod galben. Toate autoritățile locale au confirmat că dispun de materiale antiderapante și că contractele de deszăpezire sunt încheiate.

Cod portocaliu de viscol pentru zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara

Referitor la zonele vulnerabile în următoarele ore, Raed Arafat a precizat că, deși nu sunt așteptate probleme serioase, zonele cunoscute ca fiind afectate frecvent de viscol ar putea avea dificultăți suplimentare, în funcție de intensitatea vântului și cantitatea de precipitații.

"Suntem sub cod galben, în mod normal n-ar trebui să fie probleme serioase, dar de regulă zonele care au fost afectate și altădată pot fi afectate și acum mai serios. Din cauza vântului, dacă viscolește în cursul nopții, n-am cum să vă spun că zona asta sau zona asta. Depinde cum va fi vântul, cum va fi cantitatea de precipitații. Dar fiind sub cod galben, sperăm că nu vom avea situații foarte dificile sau foarte grele", încheie Arafat.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod portocaliu de viscol pentru zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara.

