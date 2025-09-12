Antena Meniu Search
Tânăra originară din Republica Moldova are 35 de ani, figura pe lista de invitaţi AUR și intenționa să participe la "Forumul Breslei Constructorilor".  A fost prinsă la filtrul de securitate, în momentul în care i s-a făcut controlul corporal şi a fost dusă la Secţia 17 de poliţie. 

de Bogdan Dinu

la 12.09.2025 , 14:14

Aproape două ore a stat femeia față în față cu polițiştii la audieri, la Secția 17. În fața acestora a spus că obișnuiește să poarte cuţitele în permanență în geantă şi ar fi uitat de existența lor de această dată. De asemenea, a spus că nu și-a dat seama că nu are voie cu ele în incinta Palatului Parlamentului, deşi reprezentanții partidului AUR au precizat printr-un comunicat de presă că ar fi trimis notificări pentru invitații la acest forum referitoare la regulile de acces în clădirea respectivă. Reprezentanţii AUR au mai precizat că femeia nu este membră în partid, ci era pe această listă suplimentară a participanţilor la forum.

Polițiştii au deschis un dosar penal pentru port fără drept de obiecte periculoase, o faptă care se pedepsește inclusiv cu până la un an de închisoare sau cu amendă.

Totul s-a întâmplat dimineață, în jurul orei 10, atunci când femeia a fost depistată că vrea să intre în Palatul Parlamentului având asupra ei șase arme albe, șase cuțite în geanta pe care o purta. Au fost ridicate aceste arme de către cei de la Parlament şi a fost dusă la secția 17 de poliție, iar cel mai probabil nu va fi reținută.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

