Localnicii evacuaţi din apropierea salinei Praid în urmă cu trei luni s-au întors la casele lor. Însă nu în orice condiții. Autorităţile au luat măsuri de siguranţă, în cazul unor pericole iminente. Starea de alertă a fost şi ea prelungită cu 30 de zile, iar întreaga zonă este în continuare supusă unor expertize.

Dezastrul de la Salina Praid a lăsat pe drumuri 25 de oameni. Părinţi cu copii mici, bunici şi tineri au plecat speriaţi din casele lor, după ce labirintul subteran al minei a fost inundat de apele pârâului Corund. Craterele adânci se formau de la o zi la alta, iar planşeul fostei mine risca să se prăbuşească. După trei luni de tensiune, autorităţile au ridicat digurile de protecţie. Vestea a venit cu bucuria reîntoarcerii acasă, dar şi cu emoţii. Oamenii se tem că dezastrul e tot aproape şi că locuinţele lor nu vor rezista surpărilor.

"Am fost la Chibet. Am fost la fiul meu, am dormit acolo. Greu. Foarte greu", spune un bărbat evacuat. "Foarte greu, numai noi ştim care am locuit aici. Trebuia să călărim sacii ăştia care erau puşi aici, ca să ajungem în sat", povesteşte un bătrân.

Starea de alertă este, în continuare, în vigoare, iar autorităţile continuă să monitorizeze zona surpărilor. Sunt, însă, optimişti şi spun că situaţia este, momentan, sub control.

"Deci toată activitatea, toată viaţa se va putea relua în zona care până acum a fost restricţionată. Avem aprobat o procedură pentru a evalua în orice minut situaţia de la Praid pe baza monitorizării unor parametri. Avem un sistem de coduri de evaluare-alertare", a declarat Petres Sandor, prefect Harghita.

Şi pe şantier se lucrează încontinuu. Muncitorii au reuşit să devieze pârâului Corund printr-un sistem special de ţevi. Urmează și alte lucrări care să țină zona în siguranță. Deocamdată, se fac expertize pentru a putea continua proiectarea și apoi șantierul efectiv.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰