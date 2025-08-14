Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Reacţia localnicilor din Praid, întorşi acasă după 3 luni de la evacuare. "Foarte greu, numai noi ştim"

Localnicii evacuaţi din apropierea salinei Praid în urmă cu trei luni s-au întors la casele lor. Însă nu în orice condiții. Autorităţile au luat măsuri de siguranţă, în cazul unor pericole iminente. Starea de alertă a fost şi ea prelungită cu 30 de zile, iar întreaga zonă este în continuare supusă unor expertize.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 07:55

Dezastrul de la Salina Praid a lăsat pe drumuri 25 de oameni. Părinţi cu copii mici, bunici şi tineri au plecat speriaţi din casele lor, după ce labirintul subteran al minei a fost inundat de apele pârâului Corund. Craterele adânci se formau de la o zi la alta, iar planşeul fostei mine risca să se prăbuşească. După trei luni de tensiune, autorităţile au ridicat digurile de protecţie. Vestea a venit cu bucuria reîntoarcerii acasă, dar şi cu emoţii. Oamenii se tem că dezastrul e tot aproape şi că locuinţele lor nu vor rezista surpărilor.

"Am fost la Chibet. Am fost la fiul meu, am dormit acolo. Greu. Foarte greu", spune un bărbat evacuat. "Foarte greu, numai noi ştim care am locuit aici. Trebuia să călărim sacii ăştia care erau puşi aici, ca să ajungem în sat", povesteşte un bătrân.

Starea de alertă este, în continuare, în vigoare, iar autorităţile continuă să monitorizeze zona surpărilor. Sunt, însă, optimişti şi spun că situaţia este, momentan, sub control.

"Deci toată activitatea, toată viaţa se va putea relua în zona care până acum a fost restricţionată. Avem aprobat o procedură pentru a evalua în orice minut situaţia de la Praid pe baza monitorizării unor parametri. Avem un sistem de coduri de evaluare-alertare", a declarat Petres Sandor, prefect Harghita.

Şi pe şantier se lucrează încontinuu. Muncitorii au reuşit să devieze pârâului Corund printr-un sistem special de ţevi. Urmează și alte lucrări care să țină zona în siguranță. Deocamdată, se fac expertize pentru a putea continua proiectarea și apoi șantierul efectiv.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

salina praid inundatii salina
Înapoi la Homepage
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist”
Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat?
Observator » Evenimente » Reacţia localnicilor din Praid, întorşi acasă după 3 luni de la evacuare. "Foarte greu, numai noi ştim"