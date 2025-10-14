Este ziua cea mare în capitala Moldovei. Pelerinii care au vrut să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva chiar de hram, când se spune că rugăciunile ar fi mai lesne auzite au stat chiar și 17 ore la rând. Deşi la pelerinajul de anul acesta au venit mai puţini credincioşi faţă de anul trecut, astăzi, în ziua prăznuirii sfintei, a fost record la slujbă: 32.000 de oameni s-au rugat la unison.

Reporter: De ce ai venit tu astăzi, la sfânta?

Fetiţă: Pentru frăţiorul pe care mami l-a născut, pentru frăţiorul pe care îl am. Pentru mine. [...] Şi pentru oameni. Eu mă rog pentru toată lumea.

Cu o misiune clară, micuţa Parascheva a aşteptat ore la rând pentru a se ruga la sfânta căreia îi poartă numele. Alături de ea, alte zeci de mii de pelerini au venit în ziua hramului. Pe aleile din jurul Mitropoliei, nu mai aveai loc să arunci un ac.

Pelerinii au aşteptat chiar şi 17 ore la rând

"Aşa cum era de aşteptat, în ziua hramului s-au adunat şi cele mai multe ore de aşteptare. Pelerinii de lângă mine au stat nu mai puţin de 17 ore la rând. Spun ei încă că aşteptarea a meritat pănă la ultimul minut" a explicat de la faţa locului reporterul Observator Clara Mihociu.

Într-o lume grăbită, aici, la rând, totul încetinește. 18.000 de oameni au aşteptat numai azi să treacă pe la racla cu sfintele moaşte. Unii dintre ei au petrecut noaptea în catedrală, fiind convinși că rugile rostite azi capătă putere în Ceruri.

Pelerin: E o binecuvântare pentru toţi să fim aici.

Reporter: Ce sentiment aţi trăit când aţi trecut pe la racla cu Sfânta?

Pelerin: Fără cuvinte. Nu pot să exprim.

"Cea mai mare minune pe care a făcut-o sfânta pentru noi, ne-am chinuit foarte mult să mai avem o fetiţă şi cu multe rugăciuni, sfânta ne-a dăruit-o" a explicat o altă credincioasă.

Credincioşii, aşteptaţi la "Masa Pelerinilor" cu 60.000 de porţii de sarmale

După slujbă, credincioşii au fost invitați la "Masa Pelerinilor", unde au fost aşteptaţi cu 60.000 de porții de sarmale.

"Nu avem aşa ceva în America. [...] Să vezi toată ţara adunându-se într-un oraş, care prinde viaţă în felul acesta, este extraordinar. Mâncarea este bună" şi-a dat cu părerea un turist american.

Peste 180.000 de pelerini s-au închinat deja, iar alte câteva mii încă aşteaptă la rând, mai puţini decât anul trecut. Record a fost, în schimb, la slujba de marţi dimineaţă, unde au fost prezenţi peste 32 de mii de credincioşi. Catedrala va rămâne deschisă până la rugăciunea ultimului pelerin, care, cel mai probabil, va prinde zorii zilei de mâine.

