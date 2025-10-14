A fost încă o noapte de rugăciune la Iași, poate cea mai importantă de când a început pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Deși ieri, peste zi, numărul pelerinilor a fost mai mic, la lăsarea serii oamenii au început să vină în număr tot mai mare şi încărcaţi cu răbdare, şi-au aşteptat rândul cu smerenie. Cei mai mulți și-au dorit să se închine după miezul nopţii, chiar în ziua de hram. Iar după ce au reuşit, au rămas și au înoptat în catedrală, în aşteptarea slujbei de astăzi.

Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, sărbătorită pe 14 octombrie. Zeci de mii de oameni în pelerinaj

De la ora 18:00, rândul de pelerini a început iar să crească. Mulţi au ales să meargă special mai târziu, ca să ajungă la raclă după miezul nopţii, căci se spune că puterile Sfintei sunt mai mari pe 14 octombrie.

Peste 20.000 de oameni au stat la rând întreaga noapte. Nici frigul și nici orele lungi de așteptare nu i-au speriat. Rugăciunea fierbinte către sfânta de la Iași le-a dat putere pentru suflet, iar ceaiul pregătit de voluntari, putere pentru trup.

Iar după ce s-au închinat, mulți au rămas și au înoptat în catedrală în așteptarea slujbei de azi.

Peste 160.000 de mii de pelerini s-au închinat deja, iar alte câteva zeci de mii sunt așteptați și la slujba din această dimineață.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

