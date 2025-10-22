Trei poliţişti clujeni au reuşit să salveze viaţa unui bărbat care voia să se sinucidă, în Huedin.

- "Reacţie rapidă şi curaj". Cum au salvat 3 poliţişti din Huedin viaţa unui bărbat care voia să se sinucidă - Facebook / IPJ Cluj

"Reacţie rapidă, curaj şi dăruire. O viaţă salvată de poliţiştii din Huedin. În seara zilei de 21 octombrie a.c., în jurul orei 20:50, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către o femeie care a semnalat faptul că soţul său ameninţă că îşi va pune capăt zilelor. Apelanta a relatat că bărbatul i-a trimis mai multe mesaje în care îşi exprima intenţia de a se sinucide, precizând că, în cazul în care nu se ajunge de urgenţă la el, "nu va mai fi găsit în viaţă". În aproximativ cinci minute de la primirea apelului, echipajul de poliţie aflat în serviciu, format din poliţiştii Gelu şi Mihai, alături de elevul Andrei, a ajuns la domiciliul persoanei în cauză. Aceştia au pătruns discret în locuinţă, prin curtea unei vecine, şi au reuşit să-l imobilizeze pe bărbat, oprind acţiunea de suicid. Poliţiştii i-au acordat primul ajutor, întrucât prezenta leziuni la nivelul gâtului, iar ulterior, echipajul SMURD sosit la faţa locului a preluat victima şi a transportat-o la U.P.U. Cluj-Napoca pentru investigaţii medicale", se arată într-o informare trimisă miercuri de IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, persoana în cauză a fost ulterior internată nevoluntar la Spitalul de Psihiatrie Cluj-Napoca. "Prin promptitudinea, curajul şi spiritul civic de care au dat dovadă, colegii noştri au reuşit să salveze o viaţă. Felicitări poliţiştilor Gelu şi Mihai, precum şi elevului Andrei, pentru modul exemplar în care şi-au îndeplinit misiunea!", se mai arată în informarea IPJ Cluj.

