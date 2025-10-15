Video Record de credincioşi la Iaşi. Peste 30.000 de oameni au trecut marţi pe la racla Sfintei Parascheva
Record de credincioşi la Iaşi! Ieri au fost mai mulţi oameni ca oricând la sluba de hramul Sfintei Parascheva, peste 30.000. Ca să treacă pe la raclă, pelerinii au stat şi 17 ore în rând, dar sunt convinşi că a meritat. Deşi ieri a fost puhoi de oameni, în toate zilele pelerinajului au fost cu 60.000 mai puţini credincioşi decât anul treut.
Peste 30.000 de oameni au venit la Iaşi în ziua de Sfânta Parascheva. Un sobor de 27 de preoţi din mai multe ţări a oficiat slujba de liturghie. Se spune că puterile sfintei sunt mai mari. Pe drumul credinţei, Andreea s-a rugat cu gândul la fiul ei.
Micuţa Parascheva care poartă numele sfintei are o listă de rugăciuni pregătită.
De la începutul pelerinajului şi până marţi, 170.000 de persoane au trecut pe la raclă.
Străinii sunt impresionaţi de eveniment.
După slujbă, oamenii s-au aşezat la coadă la sarmale. S-au pregătit 60.000 de porţii.
Moaștele Sfintei au fost aduse la Iași în urmă cu peste 380 de ani. Au fost primite cadou de domnul Moldovei Vasile Lupu după ce a ajutat patriarhiile din Ierusalim şi Constantinopol să îşi plătească birul către otomani.
