De o lună de zile, criminalul din Mureş, un individ extrem de periculos, este liber ca pasărea cerului. Poliţia încă nu a reuşit să îi dea de urmă, deşi susţine că îl caută zi şi noapte cu sute de agenţi, jandarmi, salvamontişti cu drone şi câini de urmă după ce şi-a omorât şi incendiat fosta iubită. Localnicii se tem pentru viaţa lor şi sunt revoltaţi că statul cheltuie enorm pentru căutări, dar în zadar. Bărbatul ar putea veni oricând să le facă rău.

În Miheşu de Câmpie oamenii nu mai au linişte de când ştiu că individul care şi-a ucis fără milă fosta iubită umblă liber pe străzi.

"Toată lumea se teme, e un criminal. Te poţi aştepta la orice.(...)Nu-s în stare să îl găsească atâtea persoane. Peste 600 de persoane îl caută şi nu îl găsesc, ca pe un şoarece." a declarat cumnatul criminalului.

Emil Gânj este căutat zi şi noapte de o lună de o armată de oameni: poliţişti, jandarmi şi salvamontişti. Au fost aduşi câini de urmă şi au fost folosite drone cu termoviziune, elicoptere şi ATV-uri. Căutările au fost extinse şi în alte judeţe, după ponturi primite de la diferiţi oameni. Unele voci spun însă că bărbatul ar fi fugit din ţară. Aşa s-a ajuns să fie căutat şi în Germania.Tot degeaba.

În ciuda recompensei, criminalul este de negăsit

Cinci mii de euro oferă poliţiştii recompensă pentru cine ajută cu informaţii ce duc la prinderea criminalului. Individul este dat în consemn în toată ţara şi este pe lista celor mai periculoşi infractori. După dispariţia lui, au fost făcute sute sesizări care i-au pus pe anchetatori pe o pistă falsă. Şi reţelele de socializare s-au umplut cu conturi false care foloseau fotografia lui Emil Gânj.

"Nu mi se pare ok că încă nu l-au găsit. Nu-s în stare atâţia amar de poliţişti, atâţia amar de jandarmi câţi sunt. Nu sunt în stare să prindă un singur om. Se joacă cu atâţia poliţişti, cu atâţia oameni." a mărturisit mama Andei, victima criminalului din Mureş.

Rudele Andei luptă cu durerea şi cu revolta. Deşi are 24 de ore din 24 jandarmi la poartă, mama tinerei se teme că individul ar putea apărea să le facă rău.

"Cred că e aici undeva în apropiere că tot timpul noi am ştiut că e plecat şi mi-a spus chiar şi poliţia că nu mai este prin ţară, că este plecat. Într-o bună zi l-am văzut că fuge din grădină de la o vecină", a mai spus aceasta.

Stastisticile sunt înfiorătoare în România. Numai de la începutul anului, au fost ucise peste 30 de femei de actuali sau foşti parteneri.

Sorin Tanţoş Like

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰