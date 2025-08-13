Dau energie în reţea, plătesc facturile, dar îşi primesc banii pentru electricitatea vândută abia peste doi ani. E siuaţia care îi revoltă pe prosumatorii din România. Aceştia cer ca plăţile pentru surplusul de energie de care se folosesc furnizorii să fie făcute lunar, nu după luni şi luni de zile.

Eduard şi-a montat sistem fotovoltaic în februaie 2024. Cei 3 kWh ar fi putut să îi acopere aproape în totalitate consumul, asta dacă şi-ar primi banii şi pentru energia electrică pompată în reţea atunci când nu consumă. "În condiţiile în care aş putea să am facturi aproape zero, continui să am factură 100 de ron, 200 de RON şi urmează să scadă abia peste 2 ani. Mi se pare că plimbăm banii dintr-o parte în alta, fără un motiv sănătos la cap. Toată lumea ne cere să fim cu soldurile la zi. Dacă eu nu plătesc factura 2 ani, mi se taie curentul", a declarat Eduard, prosumator.

Sute de petiţii au făcut până acum oamenii

Prosumatorii din toată ţara sunt revoltaţi. Îşi doresc să primească mai repede banii pentru energia electrică produsă. "Sunt 2 ani în care credităm furnizorul. Energia respectivă ar trebui plătită de către furnizor, pentru că el o foloseşte. Ajunge pe bursă, unde este tranzacţionată. <18.24> Nu există niciun alt domeniu în care cineva să crediteze, fără niciun fel de dobândă, o altă entitate, pentru 24 de luni. Este absurd", a declarat Albert Soare, instalator fotovoltaice. Nu mai puţin de 300 de milioane de euro trebuie să le plătească furnizorii prosumatorilor. Cu 300 de milioane de euro am putea alimenta anual aproape 400 de mii de astfel de case, asta la un consum mediu anual de aproximativ 3 mii de kWh. Cele 300 de milioane de euro înseamnă, la un preţ mediu al energiei de 1,3 lei pe kWh, nu mai puţin de 1,1 TWh.

Sute de petiţii au făcut până acum oamenii. ANRE susţine că nu poate "dribla" pe lângă lege. În replică, Asociaţia Prosumatorilor crede că, de fapt, legislaţia e interpretată de furnizori şi autorităţi după bunul plac. "Termenul maxim, 24 de luni, poate însemna şi o lună, şi 3 luni, şi 6 luni şi 9 luni. Acolo unde legea nu specifică, lucrurile o pot lua razna. Ni s-au semnalat cazuri în care prosumatorii au plecat de la un furnizor", a declarat Dan Pîrșan, președinte al Asociației Prosumatorilor. Şi mai există o portiţă pentru furnizori: tot legea spune că trebuie să plătească energia în termen de 2 ani de la prima factură emisă.

"Dacă ţie îţi emite facturi cu o întârziere de 6 luni, 8 luni, sunt cazuri în care au ajuns la 12 luni, cele 24 de luni încep să curgă de la emiterea facturii", a declarat Albert Soare, instalator fotovoltaice. Legea s-ar putea modifica numai în Parlament. Până atunci, cei cu panouri nu pot decât să aştepte. România are peste 230.000 de prosumatori.

