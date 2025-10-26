Duminică 26 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerile loto de duminica trecută, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câştiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

- Rezultate LOTO 6/49, duminică 26 octombrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi - Arhivă

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Articolul continuă după reclamă

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Report de peste 56.000 de lei la Loto 5/40

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.000 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 49.260 de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 780.639,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați.

La tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a II-a în valoare de 745.501,64 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Iași și din Timișoara.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare de joi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 39, 19, 2, 37, 4 + 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 6 5 2 6 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 3 6 7 0 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 1 6 1 1 9 5 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 3, 14, 7, 2, 8, 23

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 3, 18, 40, 24, 36, 14

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă place cum arată Catedrala Naţională? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰