Rezultate LOTO 6/49 duminică 31 august 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Duminica, 31 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 28 august, Loteria Romana a acordat peste 18.100 de castiguri in valoare totala de peste 1,51 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare duminică 31 august

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

LOTO. Premiile puse în joc duminică 31 august 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 224.100 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 80.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 42, 8, 26, 7, 1 + 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 7 0 4 6 4 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 9 9 2 9 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 2 9 4 0 2 1 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 37, 23, 12, 15, 8, 30

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 6, 16, 5, 48, 39, 49

