Rezultate LOTO 6/49. Joi, 28 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 25.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,21 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49 joi 28 august 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi - Shutterstock

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 28 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 25.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,21 milioane de lei.

LOTO. Premiile puse în joc joi, 28 august 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 24,71 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

Articolul continuă după reclamă

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 157.800 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 57.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 180.200 de lei (peste 35.600 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 34, 20, 40, 32, 29 + 5.

34, 20, 40, 32, 29 + 5. Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 0 1 0 7 2

9 0 1 0 7 2 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 9 9 5 5 2 1.

9 9 5 5 2 1. Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 0 9 6 0 8 1 5.

0 9 6 0 8 1 5. Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 14, 6, 22, 9, 37, 24.

14, 6, 22, 9, 37, 24. Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 43, 31, 18, 24, 48, 41.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰