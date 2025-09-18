Rezultate LOTO 6/49, joi 18 septembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 18 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminica, 14 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 50.200 de castiguri in valoare totala de peste 4,46 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

LOTO. Premiile puse în joc joi, 18 septembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 32, 38, 5, 29, 34 + 12

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker, tragere specială: 23, 13, 24, 42, 14 + 18

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 1 9 3 7 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 5 0 1 5 6 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 2 1 6 2 1 8 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 35, 13, 37, 11, 2, 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40, tragere specială: 37, 17, 3, 26, 27, 14

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 43, 30, 39, 31, 3, 22

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49, tragere specială: 29, 12, 47, 9, 33, 11

Loto 6 din 49. Ce câştiguri s-au înregistrat

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 53.342,88 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 221.642,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bistrita.

La tragerea suplimentara Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 241.107 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bailesti.

La tragerea principala Loto 5/40 s-a inregistrat un castig de categoria a II-a in valoare de 62.987 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Alexandria.

