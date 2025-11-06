Rezultate LOTO 6/49, joi 6 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Joi, 6 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.161 de câştiguri în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,73 milioane de lei (peste 734.600 de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker :

: Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus :

: Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc :

: Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40 :

: Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,23 milioane de euro

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,42 milioane de lei (peste 7,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 87.300 de lei (peste 17.100 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 55.300 de lei (peste 10.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.000 de lei (peste 15.300 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 197.900 de lei (peste 38.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 46.300 de lei.

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 5 + 32, 4, 33, 21, 42

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 3 1 5 2 7 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 4 5 4 0 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 0 5 6 6 9 3 1

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 16, 26, 35, 4, 32, 33

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 11, 6, 24, 46, 44, 43

