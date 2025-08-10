Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 10 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 19.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

LOTO. Premiile puse în joc duminică, 10 august 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 19,70 milioane de lei (peste 3,88 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 463.400 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,82 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 65.200 de lei (peste 12.800 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,34 milioane de lei (peste 265.400 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 622.300 de lei (peste 122.600 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 145.000 de lei (peste 28.500 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 11, 22, 27, 21, 34, +11

11, 22, 27, 21, 34, +11 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5 1 1 0 5 7

5 1 1 0 5 7 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 4 2 2 5 4 5

4 2 2 5 4 5 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 8 1 0 2 3 1 5

8 1 0 2 3 1 5 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 27, 5, 24, 38, 36, 16

27, 5, 24, 38, 36, 16 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 42, 2, 46, 18, 31, 28

