Update Rezultate LOTO 6/49 joi 11 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 11 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 26.000 de câștiguri în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 07:12
Rezultate LOTO 6/49 joi 11 septembrie 2025 Rezultate LOTO 6/49 - Shutterstock

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.
LOTO. Premiile puse în joc joi, 11 septembrie 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 166.300 de lei (peste 32.700 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 201.600 de lei (peste 39.700 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 12, 6, 41, 43, 4 + 5.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 3 4 3 2 2 2.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 7 5 7 3 7 3.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 2 8 0 1 5 0 1.
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 19, 27, 8, 23, 20, 7.
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 7, 43, 47, 6, 13, 42.
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

