Român de 22 de ani, acuzat că și-a ucis mama, prins la Cluj. Femeia, găsită carbonizată în casă, în Franța

După trei luni de căutări, fiul unei românce ucise în Franța a fost prins de poliţiştii din Cluj. Tânărul, care ar fi şi consumator de droguri, este acuzat că și-a omorât mama, o doctoriţă cunoscută de comunitate. Acesta era suspect în cazul crimei încă de când poliţiştii au descoperit trupul neînsufleţit al victimei carbonizat în propria casă.

Este momentul când poliţiştii clujeni îl reţin pe Andrei, tânărul bănuit că şi-a omorât mama, pe Simona Boilă, în luna noiembrie a anului trecut. Românca a fost găsită carbonizată în locuinţa sa din Strasbourg.

"O echipă operativă din cadrul secţiei trei a depistat persoana vizată în incinta unui centru comercial din municpiu. Aceasta a fost recunoscută pe baza semnalmentelor şi a fizionomiei", a declarat Iulian Florin Timşa, IPJ Cluj.

Femeia de 56 de ani era medic cardiolog şi avea propriul ei cabinet medical. Poliţiştii au fost alertaţi de colegele şi pacienţii ei, pentru că nu a mai ajuns la serviciu. După descoperirea macabră, pe numele fiului său a fost emis un mandat european de arestare pentru omor.

"Cazul a fost preluat de către Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului care a preluat inclusiv bunurile găsite asupra persoanei", a declarat Iulian Florin Timşa, IPJ Cluj.

Românca ucisă era unul dintre cei doi cardiologi din localitatea în care trăia, un orăşel cu puţin peste 9.000 de locuitori, din nord-estul Franţei. Conform presei franceze, chiar şi primarul şi-a exprimat şocul şi durerea la aflarea tragediei. Simona era originară din Cluj-Napoca, dar trăia în Franţa de aproape 20 de ani. În România, se întorcea periodic pentru a-şi vizita rudele şi prietenii.

Tânărul de 22 de ani este cunoscut pentru problemele cu drogurile, iar în adolescenţă a fugit de mai multe ori de acasă. Surse din anchetă dezvăluie şi că ar fi fost în evidenţa spitalelor cu probleme psihice. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru punerea în executare a mandatului de arestare.

