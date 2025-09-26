Antena Meniu Search
România ar putea colabora cu Ucraina ca să producă drone cu fonduri UE

România intenționează să începă un parteneriat cu Ucraina prin intermediul căruia va produce drone, în cadrul unui program de finanţare UE în domeniul Apărării, potrivit unor surse din Guvern, citate de Reuters. Ar putea dura însă cel puțin șapte ani până când țara noastră ar avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri, potrivit Mediafax.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 19:23
"Avem nevoie de mai multe sisteme de apărare aeriană, nimeni nu le are. Până atunci, apărarea va fi asimetrică, cu costuri antiaeriene enorme, care ar putea fi acoperite doar la nivel NATO", a precizat sursa din rândul guvernului Român pentru Reuters.

Potrivit oficialului român a cărui nume nu a fost divulgat, România a purtat discuții cu Ucraina, țară a căror tehnologii în domeniul dronelor "au fost testate la scară largă", pentru producția de drone în cadrul unui proiect finanțat prin SAFE de către Uniunea Europeană.

Astfel, țara noastră va avea la dispoziție 16,6 miliarde de euro în cadrul programului de finanțare SAFE.  Banii vor asigura achiziții militare cu o valoare de aproximativ 1% din producția anuală timp de 5 ani de zile.

