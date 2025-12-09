România candidează pentru găzduirea viitoarei Autorități Vamale a Uniunii Europene

România a depus oficial candidatura pentru găzduirea viitoarei Autorități Vamale a Uniunii Europene (EUCA), subliniind rolul strategic al țării în gestionarea frontierelor și a fluxurilor comerciale. Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanțelor, transmite că Bucureștiul poate deveni un nod operațional critic, în care digitalizarea și experiența acumulată în managementul vamal se întâlnesc pentru a sprijini modernizarea și eficientizarea sistemului vamal european.

"Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanțelor, a depus în mod oficial candidatura României pentru găzduirea acestei noi structuri strategice, concepute să devină pilonul european în materie de analiză de risc, coordonare operațională și guvernanță a datelor vamale. Într-un moment în care Uniunea are nevoie de o arhitectură vamală modernă, capabilă să protejeze piața internă, să gestioneze volume comerciale în creștere și să răspundă rapid la riscurile generate de comerțul global, România își afirmă disponibilitatea și capacitatea de a sprijini aceste obiective. Candidatura noastră transmite un mesaj clar și aliniat viziunii EUCA (EU Customs Authority - n. r.): autoritatea trebuie să fie plasată acolo unde nevoile operaționale, digitalizarea accelerată și realitățile frontierelor europene se întâlnesc în mod direct. România este un astfel de punct strategic", au transmis reprezentanții AVR.

România, unul dintre statele membre cu cea mai extinsă frontieră externă a Uniunii

Aceștia au subliniat că România este unul dintre statele membre cu cea mai extinsă frontieră externă a Uniunii și gestionează anual un volum semnificativ de fluxuri comerciale.

"Doar prin punctele vamale ale României intră anual milioane de tone de mărfuri, prin rutier, feroviar, maritim și aerian, ceea ce transformă România într-un nod operațional critic pentru securitatea economică a UE. Această realitate conferă substanță și relevanță candidaturii noastre, iar experiența acumulată în managementul frontierelor și al schimburilor comerciale ne poziționează ca un partener matur, pregătit să contribuie la construcția noii arhitecturi vamale europene", a precizat sursa citată.

Pe de altă parte, reprezentanții Autorității Vamale au subliniat că, în ceea ce privește prioritățile comerciale ale României, acestea se înscriu în logica strategică a Uniunii: consolidarea pieței interne, creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare, facilitarea unui comerț legitim, predictibil și digitalizat, precum și combaterea fraudei și a subdeclarării valorii mărfurilor.

"România susține dezvoltarea unui sistem vamal european uniform, care să reducă sarcina administrativă pentru operatori și, în același timp, să întărească protecția consumatorilor și a intereselor financiare ale Uniunii. În mod particular, ne concentrăm pe transformarea digitală a proceselor vamale, interoperabilitatea sistemelor informatice, analiza de risc bazată pe date și integrarea tehnologiilor avansate în monitorizarea fluxurilor comerciale", a punctat Autoritatea Vamală.

În privința oportunităților și provocărilor comerciale viitoare pentru UE, reprezentanții AVR consideră că Uniunea se află într-un moment definitoriu, creșterea volumului comerțului global, intensificarea comerțului electronic și complexitatea lanțurilor de aprovizionare reprezentând atât oportunități, cât și provocări.

"Modernizarea cadrului legislativ, digitalizarea completă a operațiunilor și consolidarea capacității analitice a UE vor fi esențiale pentru a asigura un comerț mai sigur, mai eficient și mai competitiv. România este pregătită să participe activ la aceste transformări și să sprijine UE în crearea unui sistem capabil să răspundă dinamic evoluțiilor economice și tehnologice. România rămâne ferm angajată în sprijinirea obiectivelor UE și în consolidarea unei politici vamale moderne, eficiente și echitabile, în beneficiul statelor membre, al operatorilor economici și al cetățenilor europeni", au punctat reprezentanții AVR.

Comisia Europeană a lansat în data de 16 octombrie o cerere de candidaturi

Conform unui comunicat al Executivului comunitar, instituția nou-înființată va sprijini autoritățile vamale ale statelor membre în simplificarea procedurilor vamale pentru întreprinderi, asigurând colectarea eficace a taxelor și impozitelor atât pentru bugetul UE, cât și pentru bugetele naționale și contribuind la consolidarea protecției pieței unice împotriva produselor nesigure sau ilicite. Cererea de candidaturi se bazează pe criteriile convenite de Parlamentul European și de Consiliu.

Statele membre interesate au avut la dispoziție șase săptămâni de la lansare pentru a-și depune cererile, termenul limită fiind 27 noiembrie 20205, ora 18:00. Conform informațiilor de pe site-ul CE, nouă state membre și-a depus candidatura pentru a găzdui EUCA, respectiv Belgia (la Liege), Spania (la Malaga), Franța (la Lille), Croația (la Zagreb), Italia (la Roma), Țările de Jos (la Haga), Polonia (la Varșovia), Portugalia (la Porto) și România (la București).

Toate cererile primite vor face obiectul unei evaluări generale de către Comisie și vor fi puse la dispoziția publicului pe un site web dedicat.

Ca parte a mandatului său principal, EUCA va opera Platforma de date vamale a UE, o platformă digitală menită să centralizeze și să gestioneze toate datele vamale ale UE. Acesta va înlocui treptat sistemele informatice naționale fragmentate existente, permițând o abordare unificată, bazată pe date, a UE în ceea ce privește gestionarea riscurilor și procesele vamale din întreaga Uniune.

