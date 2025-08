O coadă de câteva zeci de persoane s-a format în faţa Palatului Cotroceni. Trupul lui Ion Iliescu a fost depus în sala Unirii, iar accesul a fost permis de la ora 13, dar oamenii au aşteptat încă de dimineaţă. Printre ei Ion Huţanu din Iaşi.

Ion Huţanu: "Un om cu O mare"

"Am plecat de la ora 11:30 şi am ajuns dimineaţă la 6 jumătate. N-am ştiut programul exact. Bilet am luat aseară în mare grabă, la 23. La 23:30 eram deja în tren", a declarat Huţanu.

Ion Huţanu spune că de fostul preşedinte îl leagă un sentiment aparte şi, la fel cum a marcat fiecare aniversare, a vrut să-i fie alături acum.

"Un om cu O mare. Îi scriam întotdeauna de aniversare, pe 3 martie, când aniversa şi cu doamna ingineră Nina Iliescu. Şi îmi răspundea întotdeauna. Un adevărat prieten, un adevărat om. I-am trimis lui doamna inginer Nina Iliescu condoleanţele. Am venit cu oarecare emoţie, dar cu mare regret." a afirmat în final.

La căpătâiul lui Ion Iliescu a ajuns şi nepoata unei colege de facultate a fostului şef de stat. Femeia a adus ca omagiu o floare de lotus, simbol al fericirii şi renaşterii.

"L-am cunoscut și personal, într-un fel și tatăl meu, care a fost polițist criminalist, a fost și el fiul de suflet al lui Iliescu, dar tata este și el mort."

Reporter: "Cum ați primit vestea aceasta ieri?"

"O, Doamne! Cum să o primesc? Așa... Pentru mine, dureros, pentru alții, nu știu… Dureros, da, dar într-un fel e bine că s-a eliberat de acest Matrix. Îl cunosc și ca om și știu ce fel de suflet avea." a declarat în încheiere.

Soția revoluţionarului Lazăr Dorin Maior a depus în faţa Palatului Cotroceni tricolorul din care a fost decupată stema comunistă, simbol al Revoluţiei din '89.

"Lui trebuie să îi datorăm şi revolutionarilor trebuie sa le datorăm libertatea noastră. A fost un om echilibrat, a ştiut să ţină la pacea din ţară." a mărturisit aceasta.

Toţi cei care au ajuns astăzi la Cotroceni au fost obligaţi să respecte un set strict de reguli. Ţinuta adecvată şi conduita decentă au fost cap de listă. Nu a fost permisă nici fotografierea sau filmarea, iar sutele de oameni ajunşi la catafalc au înţeles pe deplin solemnitatea momentului. Au fost evident şi persoane care au vrut să "iasă din rând".

Cei care doresc să aducă un ultim omagiu fostului preşedinte mai au timp doar până la ora 18.00. Intrarea se face din zona Statuii Leu, iar accesul copiilor sub 14 ani este interzis.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fi de acord cu o dublare a impozitului pe locuinţă, dacă banii ar fi folosiţi eficient? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰