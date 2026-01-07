Avem zăpadă, dar s-au terminat săniile. După ninsorile din ultimele zile, magazinele au rămas cu rafturile goale. Oamenii au dat năvală să cumpere obiectele de care s-au debarasat în ultimii ani, când nu prea am mai văzut zăpadă prin oraşe.

Codul galben de ninsori abundente a dat dezlegare la derdeluş şi a trimis oamenii la magazine cu două ore înainte deschiderii, ca să fie siguri că mai găsesc sănii.

"Deşi sunt de aproape 8 ani în companie, credeam că le-am văzut pe toate, dar nu am văzut până acum o cerere atât de mare pentru sănii mai ales, dar şi pentru toate articolele de iarnă.", a spus Vicenţiu Grosu, angajat magazin articole sportive.

"Sâmbătă am început să vindem, chiar sâmbătă la amiază am rămas fără stoc, s-a terminat. Colega noastră de la casă le-a vândut pe toate.", a adăugat Vasile Flueraș, angajat magazin articole sportive.

Reporter: S-a mai făcut comandă?

Angajat: Comandă s-a făcut, dar nu se găsesc la nivel naţional.

Sănii nu se mai găsesc acum niciunde - stocurile sunt zero la toate magazinele.

"După trei zile de ninsoare aşa arată rafturile unui magazin de articole sportive. Tot ce ţine de săniuş s-a vândut cât ai zice pârtie, iar stocurile refăcute s-au epuizat în aceeaşi zi.", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

"Aduceam dimineaţă poate şi sute de sănii, iar într-o oră sau două se dădeau toate efectiv. Alergau clienţii către sănii încă de când deschideam magazinul.", a menţionat Vicenţiu Grosu.

"Am căutat peste tot, da. De aia am venit şi acum de dimineaţă, la deschiderea magazinului.", a spus un bărbat.

Vânătoarea a meritat. Pârtiile sunt pline de copii şi adulţi veseli. Ghinoniştii s-au descurcat cum au putut.

"Nu mai erau nimic, stoc epuizat. Poate făraşe din alea mici mai erau, dar sănii nu.", a spus un alt bărbat.

Reporter: Aţi făcut rost de una până la urmă?

Bărbat: Da, ne-a împrumutat naşul.

"Ieri am venit la sanie şi am venit fără sanie, dar am găsit una aici şi a fost totul ok.", spune un bărbat pe pârtie.

"A durat vreo două zile până am găsit. A fost foarte mare cerere, a fost o nebunie.", a spus un alt bărbat aflat la schi.

Chiar dacă zăpada începe să se topească, la sfârşitul săptămânii ne aşteaptă un nou val de ninsori - mai timid în nordul ţării, dar bogat în sud, mai ales în Capitală.

