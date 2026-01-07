Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Sănii epuizate în magazine: clienții au venit cu două ore înainte de deschidere: "Am căutat peste tot"

Avem zăpadă, dar s-au terminat săniile. După ninsorile din ultimele zile, magazinele au rămas cu rafturile goale. Oamenii au dat năvală să cumpere obiectele de care s-au debarasat în ultimii ani, când nu prea am mai văzut zăpadă prin oraşe.

de Alex Prunean

la 07.01.2026 , 19:58

Codul galben de ninsori abundente a dat dezlegare la derdeluş şi a trimis oamenii la magazine cu două ore înainte deschiderii, ca să fie siguri că mai găsesc sănii.

"Deşi sunt de aproape 8 ani în companie, credeam că le-am văzut pe toate, dar nu am văzut până acum o cerere atât de mare pentru sănii mai ales, dar şi pentru toate articolele de iarnă.", a spus Vicenţiu Grosu, angajat magazin articole sportive

"Sâmbătă am început să vindem, chiar sâmbătă la amiază am rămas fără stoc, s-a terminat. Colega noastră de la casă le-a vândut pe toate.", a adăugat Vasile Flueraș, angajat magazin articole sportive.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: S-a mai făcut comandă?

Angajat: Comandă s-a făcut, dar nu se găsesc la nivel naţional.  

Codul galben de ninsori abundente a dat dezlegare la derdeluş

Sănii nu se mai găsesc acum niciunde - stocurile sunt zero la toate magazinele.

"După trei zile de ninsoare aşa arată rafturile unui magazin de articole sportive. Tot ce ţine de săniuş s-a vândut cât ai zice pârtie, iar stocurile refăcute s-au epuizat în aceeaşi zi.", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

"Aduceam dimineaţă poate şi sute de sănii, iar într-o oră sau două se dădeau toate efectiv. Alergau clienţii către sănii încă de când deschideam magazinul.", a menţionat Vicenţiu Grosu.

"Am căutat peste tot, da. De aia am venit şi acum de dimineaţă, la deschiderea magazinului.", a spus un bărbat

Vânătoarea a meritat. Pârtiile sunt pline de copii şi adulţi veseli. Ghinoniştii s-au descurcat cum au putut.

Pârtiile sunt pline de copii şi adulţi veseli

"Nu mai erau nimic, stoc epuizat. Poate făraşe din alea mici mai erau, dar sănii nu.", a spus un alt bărbat.

Reporter: Aţi făcut rost de una până la urmă?

Bărbat: Da, ne-a împrumutat naşul.

"Ieri am venit la sanie şi am venit fără sanie, dar am găsit una aici şi a fost totul ok.", spune un bărbat pe pârtie

"A durat vreo două zile până am găsit. A fost foarte mare cerere, a fost o nebunie.", a spus un alt bărbat aflat la schi

Chiar dacă zăpada începe să se topească, la sfârşitul săptămânii ne aşteaptă un nou val de ninsori - mai timid în nordul ţării, dar bogat în sud, mai ales în Capitală.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

sanie sanii zapada stoc epuizat
Înapoi la Homepage
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Comentarii


Întrebarea zilei
Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect?
Observator » Evenimente » Sănii epuizate în magazine: clienții au venit cu două ore înainte de deschidere: "Am căutat peste tot"