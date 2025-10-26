Antena Meniu Search
Video Sărbătorile se apropie şi românii îşi fac deja planurile de vacanţă, chiar dacă preţurile au crescut

Sărbătorile se apropie aşa că tot mai mulți români își planifică vacanțele de iarnă. Deși prețurile pentru pachetele turistice au crescut cu circa 20% față de anul trecut, turiştii fac în continuare rezervări. Cele mai dorite cazări sunt cele din zona de munte, iar judeţele ţintă sunt Maramureş, Braşov, Gorj şi Suceava.

de Redactia Observator

la 26.10.2025 , 08:25

În Maramureş, pentru a închiria o pensiune, turiştii plătesc 20.000 de lei pentru patru nopţi, comparativ cu 16.000 de lei anul trecut.

Adina este din Mangalia și a venit pentru a treia oară în satul turistic Breb.

Şi în judeţul Suceava, la Gura Humorului preţurile diferă faţă de 2024. Pentru trei nopţi de cazare turiştii plăteau anul trecut 2.200 de lei, de persoană, iar acum 2.500 de lei pentru acelaşi pachet.

În zona montană Rânca, proprietarii au încercat să nu umble prea mult la preţuri. Totuşi, numărul turiştilor tot a scăzut. Gazdele încearcă, acum, să-i atragă pe vizitatori cu preparate tradiţionale.

Pachetele turistice s-au scumpit cu aproape 200 de lei. Pentru trei nopţi de cazare anul trecut costa 1.350 de lei, iar acum 1.500 de lei.

Peste 70% din unităţile de cazare din judeţul Gorj sunt rezervate pentru perioada sărbătorilor.

sarbatori planuri vacanta turism
