Șase persoane, între care un bebeluș, evacuate după prăbușirea unui mal de pământ în Tulcea

Șase persoane, între care un bebeluș, au fost evacuate din casă, după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste o casă din orașul Măcin, județul Tulcea. Un bărbat a fost surprins de pământ, dar a fost scos de vecini.

Șase persoane, între care un bebelu, evacuate după prăbușirea unui mal de pământ în Tulcea - ISU Tulcea

ISU Tulcea a intervenit în localitatea Măcin din jud. Tulcea pentru extragerea unei persoane dintr-o anexă a gospodăriei după ce un mal de pământ din apropiere s-a prăbușit peste aceasta, transmite Mediafax.

Când au sosit forțele de intervenție, bărbatul a fost extras de vecini și de persoanele care locuiau în gospodărie.

"Pompierii Secției Măcin au fost solicitați prin apel la 112 să intervină în localitatea Măcin din jud. Tulcea pentru extragerea unei persoane dintr-o anexă a gospodăriei după ce un mal de pământ din apropiere s-a prăbușit peste aceasta. La fața locului s-au deplasat 4 subofițeri cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, iar până la sosirea acestora, persoana de sex masculin a fost extrasă de vecini și persoanele care locuiau în gospodărie. Imediat echipajul paramedical SMURD i-au acordat bărbatului primul ajutor de urgență și l-au transportat la o unitate spitalicească din județ pentru investigații și tratament de specialitate, acesta prezentând mai multe leziuni și contuzii", a transmis ISU Tulcea.

Concomitent, pompierii tulceni s-au asigurat că toate persoanele aflate în gospodărie nu se află în zona de pericol și au fost evacuate din zonă șase persoane, printre care și un bebeluș.

Au fost luate măsuri de izolare a zonei pentru evitarea oricărui pericol, a fost anunțată și compania de electricitate pentru a pune în siguranță un stâlp de medie tensiune care se afla în pericol de cădere întrucât malul prăbușit a afectat fundația acestuia și au fost anunțate autoritățile locale pentru a se găsi soluții de adăpostire a persoanelor evacuate.

Persoanele evacuate au refuzat ajutorul autorităților întrucât au decis să locuiască la rude.

În continuare zona este monitorizată pentru evitarea producerii unor evenimente cu victime.

