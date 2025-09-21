Scandal monstru în centrul oraşului Suceva. Mai mulţi tineri s-au luat la ceartă în zona de drive a unui restaurant fast food.

Scandal cu bătaie în Suceava, în timp ce aşteptau mâncarea la un fast-food drive. Un tânăr a ajuns la spital - Shutterstock

Totul a început după ce un tânăr de 23 de ani şi alţi doi de 21 şi 37 de ani au început să se jignească reciproc. Conflictul a degenerat rapid şi au început să se lovească.

Ca să scape de agresiune, unul dintre ei a luat-o la fugă. A fost găsit de poliţişti şi a ajuns după la spital. Agenţii au deschis acum un dosar penal.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰