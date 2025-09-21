Antena Meniu Search
Scandal cu bătaie în Suceava, în timp ce aşteptau mâncarea la un fast-food drive. Un tânăr a ajuns la spital

Scandal monstru în centrul oraşului Suceva. Mai mulţi tineri s-au luat la ceartă în zona de drive a unui restaurant fast food.

la 21.09.2025 , 19:44
Scandal cu bătaie în Suceava, în timp ce aşteptau mâncarea la un fast-food drive. Un tânăr a ajuns la spital

Totul a început după ce un tânăr de 23 de ani şi alţi doi de 21 şi 37 de ani au început să se jignească reciproc. Conflictul a degenerat rapid şi au început să se lovească.

Ca să scape de agresiune, unul dintre ei a luat-o la fugă. A fost găsit de poliţişti şi a ajuns după la spital. Agenţii au deschis acum un dosar penal. 

