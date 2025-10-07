Şcolile din Capitală ar putea fi închise din cauza ciclonului. Cursurile, suspendate în alte trei judeţe

Începând din această seară, Capitala și alte cinci județe sunt sub cod roșu de ploi torențiale, valabil până miercuri după-amiază. Meteorologii vorbesc chiar despre un potop record, ca urmare a ciclonului Barbara, care avansează spre Marea Neagră. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență avertizează populația să evite, pe cât posibil, deplasările pe toată perioada codului roșu. La Prefectură are loc o ședință în care se va discuta inclusiv despre posibilitatea închiderii școlilor din Capitală. Între timp, în Călărași, Ialomița și Constanța, decizia a fost deja luată: toți elevii din aceste județe vor sta miercuri acasă.

Meteorologii au extins avertizarea Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, astfel că aceasta vizează, până miercuri, la ora 15.00, judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat. Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei se vor afla sub Cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui Cod galben. În Bucureşti, vremea va fi închisă şi deosebit de rece şi va ploua.

Şcolile ar putea fi închise în Capitală

În Capitală, autoritățile analizează scenariul închiderii şcolilor pentru ziua de vineri. Comitetul pentru Situații de Urgență urmează să se întrunească astăzi, la Prefectură.

Potrivit surselor Observatornews.ro, în București urmează să aibă loc, în cursul zilei de azi, o nouă ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență, în care se va discuta posibilitatea suspendării cursurilor școlare vineri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

O primă reuniune a avut loc deja luni, tot la Prefectură, însă cu caracter preventiv. Atunci, s-au transmis adrese către Apa Nova, în vederea intervențiilor rapide, pentru a preveni eventualele inundații în zonele vulnerabile.

Toate școlile vor fi închise miercuri în județul Ialomița, pe fondul avertizării Cod roșu de ploi, a decis marți Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. De asemenea, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis, luni, închiderea școlilor, grădinițelor și creșelor din județul Constanța, pentru ziua de 8 octombrie, ca urmare a avertizării cod roșu de ploi abundente.

Toate unitățile de învățământ din județul Călărași își suspendă cursurile miercuri, 8 octombrie 2025. Decizii similare ar putea fi luate şi pentru judeţele Giurgiu şi Ilfov.

Avertismente pentru bucureșteni

Bucureștenii au fost avertizați prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale asupra pericolelor ce vin odată cu ploile din această noapte.

Pompierii din cadrul ISU București - Ilfov (ISU B-IF) a avertizat populația asupra acestor pericole și au făcut mai multe recomandări:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

ISU B-IF anunță că a emis informări pentru populație prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale.

Ciclonul Barbara aduce o furtună puternică în România

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului, valabilă marţi, între orele 10.00 şi 21.00, în judeţele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, în municipiul Bucureşti şi parţial în judeţele Braşov şi Covasna.

Astfel, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei şi în jumătatea de sud a Moldovei, precum şi în Carpaţii de Curbură va ploua însemnat cantitativ şi se vor acumula 20...25 l/mp şi izolat 40 l/mp. În judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

Totodată, a fost emisă o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri, valabilă de marţi, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 23.00, în judeţele Neamţ, Iaşi, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Dolj şi parţial în Gorj, Hunedoara şi Alba.

”Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul şi sudul Olteniei şi în vestul Carpaţilor Meridionali va ploua însemnat cantitativ şi se vor acumula 25...30 l/mp şi izolat 40...50 l/mp. În judeţele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galaţi, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h”, au transmis meteorologii.

În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) şi se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

De marţi, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 23.00, va fi Cod portocaliu de ploi importante cantitativ, în judeţele Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Teleorman şi parţial în Braşov şi Covasna.

”În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei va ploua important cantitativ şi se vor acumula cantităţi de apă de 60...90 l/mp şi izolat de 100 l/mp”, a arătat ANM.

Totodată, va fi în vigoare un Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, de marţi, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 15.00, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

Astfel, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti va ploua torenţial şi abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80...100 şi izolat 120...140 l/mp.

O altă atenţionare Cod galben, vizând intensificări ale vântului, va fi în vigoare de miercuri, de la ora 23.00, până joi, la ora 18.00, în judeţele Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa şi parţial în Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Braşov şi Covasna.

”În centrul şi sudul Moldovei, în estul Munteniei şi în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpaţii de Curbură şi în estul Carpaţilor Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h”, au transmis meteorologii.

Ei au emis o prognoză specială pentru zona municipiului Bucureşti, unde până miercuri dimineaţă vremea va fi închisă şi deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara şi noaptea şi se vor acumula 40...50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50...65 km/h. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

De miercuri până joi dimineaţă, vremea va fi închisă şi rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, şi se vor acumula cantităţi de apă de 30...40 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Pe parcursul zilei de joi, vremea se va ameliora sub aspectul precipitaţiilor. Cerul va fi temporar noros şi vor fi condiţii pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată faţă de zilele precedente va fi de 18...19 grade, valori apropiate de mediile multianuale.

