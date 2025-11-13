Un tânăr poliţist din Medgidia devenit cunoscut după ce o înregistrare arăta cum este umilit de șeful său ar fi fost din nou ținta unui gest de hărțuire din partea aceluiași superior. Sindicatul Europol îl acuză pe șeful Biroului Rutier că ar fi dispus ca subordonatul său să fie trimis să dirijeze circulația într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș, sub supravegherea unei patrule.

Şeful Poliţiei Rutiere Medgidia, acuzat de Europol că a hărţuit un subaltern: L-a ţinut 3 ore în intersecţie - arhivă / imagine ilustrativă

Sindicatul Europol îl acuză pe șeful Biroului Rutier Medgidia că ar fi dispus ca subordonatul său să fie trimis să dirijeze circulația într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș, timp de trei ore, între 14:30 și 17:30. Măsura a fost pusă în aplicare în prezența unei patrule care avea rolul de a-l supraveghea, fără a interveni în trafic.

Gestul a fost catalogat de colegi drept o formă clară de hărțuire morală, descrisă în limbajul intern al polițiștilor drept "căprărie", adică abuz de autoritate sub pretextul disciplinei.

Totul vine după ce, în urmă cu câteva săptămâni, același ofițer i-ar fi rupt un raport tânărului agent în față, adresându-i-se cu un limbaj jignitor. Conducerea IPJ Constanța nu a luat atunci nicio măsură, iar tăcerea superiorilor pare să fi încurajat comportamentele abuzive, susţine Sindicatul Europol.

Într-o postare pe Facebook, Sindicatul Europol susţine că la conducerea IPJ Constanța se află în continuare un inspector-șef împuternicit, care evită să intervină în astfel de cazuri, ceea ce ar fi dus la un climat de tensiune și lipsă de responsabilitate.

"Proiectul Constanța" care a avut ca scop recorganizarea IPJ, anunțat drept un model de succes după tragedia de la 2 Mai, pare să fi eșuat în realitate: funcții de conducere noi, dar niciun concurs transparent și o cultură internă dominată de abuzuri și hărțuire, mai transmite Sindicatul Europol.

Reacţia IPJ Constanţa

Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, în subprdinea căruia se află Poliția Medgidia, a transmis un comunicat miercuri, 12 noiembrie, în care susține că "materialul difuzat conține fragmente trunchiate și scoase din context", potrivit publicaţiei locale dobrogealive.

"Materialul difuzat conține fragmente trunchiate și scoase din context, generând o percepție eronată asupra activității polițiștilor și a modului de desfășurare a acțiunilor operative. Înregistrarea respectivă nu reflectă situația reală, fiind utilizată într-un mod nerealist, care distorsionează activitățile polițienești. Astfel, menționăm faptul ca, la data de 6 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Medgidia- Biroul Siguranță Rutieră au acționat în municipiu, la intersecția dintre Bulevardul Independenței și Strada Dezrobirii, în baza unui plan de măsuri, având ca scop combaterea indisciplinei pietonale și creșterea nivelului de siguranță rutieră. Având în vedere necesitatea fluidizării traficului rutier din zonă, un polițist a asigurat dirijarea circulației rutiere, iar ceilalți au acționat pentru constatarea și sancționarea abaterilor, conform atribuțiilor legale", a transmis IPJ Constanţa.

Inspectoratul a anunţat totuşi că va face verificări.

